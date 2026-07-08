Fiscalía de Morelos buscará prisión preventiva al ex directo de Pemex por violencia familiar y vicaria

Detención Víctor Rodríguez Padilla

El fiscal general de Justicia de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien enfrentará una audiencia inicial por los presuntos delitos de violencia familiar y violencia vicaria, derivados de una investigación iniciada tras la difusión de un video en el que también aparece un menor de edad.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Blumenkron Escobar explicó que la carpeta de investigación se abrió el pasado 26 de junio, luego de que se hiciera público el material videográfico. A partir de los indicios recabados, la Fiscalía de Morelos solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez.

El fiscal precisó que Rodríguez Padilla fue detenido con apoyo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente trasladado al penal de Atlacholoaya, donde pasó la noche en espera de la audiencia inicial.

El funcionario indicó que durante la diligencia, programa para hoy a las 13:00 horas, donde se espera que el Ministerio Público formule la imputación por ambos delitos.

El fiscal mencionó que no es posible anticipar la sanción que podría imponerse a Rodríguez Padilla, ya que esta dependerá del juez. Sin embargo, adelantó que el Ministerio Público solicitará la medida cautelar que permita asegurar su permanencia durante el proceso para evitar que “esta persona no evada la justicia”.

Asimismo, Blumenkron Escobar detalló que la violencia familiar comprende las agresiones ejercidas contra integrantes del núcleo familiar, mientras que la violencia vicaria implica utilizar a los hijos como medio para dañar a la pareja. En este caso, puntualizó que la presencia de un menor en el video y otras evidencias posibilitaron integrar este último delito en la investigación.

Aunado a esto, el fiscal destacó la coordinación entre las fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México, encabezada por la fiscal Berta Alcalde Luján, ya que la víctima rindió su declaración ante las autoridades capitalinas y esa información fue incorporada a la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía de Morelos.

Finalmente, Blumenkron Escobar informó que la audiencia será pública y enteró que la presunta víctima tiene derecho a asistir y participar en las diligencias, si así lo decide, conforme al sistema de justicia penal vigente.

La Crónica de Hoy 2026