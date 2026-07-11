Zacatecas suma más de 36 mil beneficiarias de la “Pensión Mujeres Bienestar”

Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la gira de trabajo en Zacatecas. Destacó que por primera vez en la historia del país se reconoce a las mexicanas por toda una vida de trabajo, su contribución al cuidado de su familia y al desarrollo del país, a través de la “Pensión Mujeres Bienestar”.

“La ”Pensión Mujeres Bienestar" representa un acto de justicia”, precisó Ramírez Amaya al comentar que los programas de Bienestar continúan y se fortalecen.

La funcionaria federal reveló que en Zacatecas, más de 36 mil 205 mujeres de 60 a 64 años son beneficiarias de la “Pensión Mujeres Bienestar; y 205 mil 340 personas son beneficiarios de la ”Pensión para Adultos Mayores".

Leticia Ramírez recordó que Sheinbaum implementó tres nuevos programas: “Salud Casa por Casa”, “Beca Universal Rita Cetina” y la “Pensión Mujeres Bienestar” para mexicanas de 60 a 64 años y al cumplir los 65 años pasan a la “Pensión para Adultos Mayores”.

Por último, la funcionaria federal hizo un llamado a la población a seguir construyendo un país libre y soberano, al considerar que “la soberanía también se defiende protegiendo la dignidad de las mujeres”. También afirmó que el gobierno federal reconoce a las mujeres y los derechos para las personas cuidadoras.

La Crónica de Hoy 2026