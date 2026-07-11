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El programa beneficia mujeres de 60 a 64 años y al cumplir los 65 años pasan a la “Pensión para Adultos Mayores”

Zacatecas suma más de 36 mil beneficiarias de la “Pensión Mujeres Bienestar”

Por Giovanna Morales Gómez
Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la gira de trabajo en Zacatecas. Destacó que por primera vez en la historia del país se reconoce a las mexicanas por toda una vida de trabajo, su contribución al cuidado de su familia y al desarrollo del país, a través de la “Pensión Mujeres Bienestar”.

“La ”Pensión Mujeres Bienestar" representa un acto de justicia”, precisó Ramírez Amaya al comentar que los programas de Bienestar continúan y se fortalecen.

La funcionaria federal reveló que en Zacatecas, más de 36 mil 205 mujeres de 60 a 64 años son beneficiarias de la “Pensión Mujeres Bienestar; y 205 mil 340 personas son beneficiarios de la ”Pensión para Adultos Mayores".

Leticia Ramírez recordó que Sheinbaum implementó tres nuevos programas: “Salud Casa por Casa”, “Beca Universal Rita Cetina” y la “Pensión Mujeres Bienestar” para mexicanas de 60 a 64 años y al cumplir los 65 años pasan a la “Pensión para Adultos Mayores”.

Por último, la funcionaria federal hizo un llamado a la población a seguir construyendo un país libre y soberano, al considerar que “la soberanía también se defiende protegiendo la dignidad de las mujeres”. También afirmó que el gobierno federal reconoce a las mujeres y los derechos para las personas cuidadoras.

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