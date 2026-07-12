Pensión Bienestar Calendario de pagos: ¿a qué apellidos les toca cobrar la Pensión Bienestar del 13 al 17 de julio? (Pexels)

El calendario oficial de pagos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza con éxito en todo el territorio nacional. Tras concluir los primeros días de depósito, la Secretaría del Bienestar retoma las operaciones bancarias correspondientes a la segunda semana del mes, abarcando del lunes 13 al viernes 17 de julio.

Cronograma alfabético del 13 al 17 de julio

Los depósitos se verán reflejados de manera paulatina durante los siguientes días hábiles. La distribución por la letra inicial del primer apellido queda de la siguiente manera:

Lunes 13 de julio: Letra G

Letra Martes 14 de julio: Letra G (segundo día)

Letra (segundo día) Miércoles 15 de julio: Letras H, I, J y K

Letras Jueves 16 de julio: Letra L

Letra Viernes 17 de julio: Letra M

¿Cuál es el monto que depositan para este programa?

La entrega del apoyo económico bimestral es de 6,000 pesos. Cabe recordar que este recurso se mantiene bajo una estricta organización por orden alfabético, tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Recomendaciones para retirar el dinero de forma segura

Las autoridades federales han recordado a la población que no es obligatorio acudir el mismo día del depósito a retirar el efectivo. El dinero permanece seguro en la cuenta bancaria y la tarjeta de débito puede ser utilizada de forma directa para realizar compras en supermercados, farmacias y cualquier establecimiento con terminal bancaria.

¿El calendario aplica para otros programas sociales?

La respuesta es sí. Este mismo calendario de dispersión aplica para otros programas prioritarios de la Secretaría del Bienestar, tales como:

Sembrando Vida

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Al igual que con la pensión de adultos mayores, los recursos de estos cuatro programas sociales quedan disponibles en la Tarjeta del Bienestar a partir del día que le corresponda a la letra del beneficiario.