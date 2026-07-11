Revelan estrategias legales de “El Z-40” y “El Z-42” para influir en sus procesos judiciales en Estados Unidos

Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40″, y Omar Treviño Morales, conocido como “El Z-42”, exlíderes del grupo criminal Los Zetas, continúan utilizando diversas estrategias legales para enfrentar los procesos judiciales que mantienen en Estados Unidos, donde son acusados de delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y otros cargos federales.

De acuerdo con información publicada por Milenio, ambos han recurrido a diferentes recursos jurídicos con el objetivo de influir en el desarrollo de sus casos. Esta es una estrategia similar a la que utilizaron durante los años en que enfrentaron procesos judiciales en México antes de ser entregados a las autoridades estadounidenses.

El reportaje señala que Miguel Ángel Treviño Morales incluso ejerció su derecho de réplica para rechazar que se le vinculara con el alias “El Z-40” y con la organización criminal, argumentando que existía una confusión de identidad. También sostuvo que debía respetarse la presunción de inocencia mientras no existiera una sentencia condenatoria en su contra.

Por su parte, Omar Treviño Morales también ha buscado intervenir en el proceso mediante las herramientas legales disponibles a través de su defensa, mientras enfrenta las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que ambos hermanos encabezaron durante años una de las organizaciones criminales más violentas de México y los acusan de participar en actividades relacionadas con el tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada y otros delitos. En caso de ser declarados culpables por los cargos principales, podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

Los Treviño Morales fueron trasladados a Estados Unidos como parte de un operativo de cooperación bilateral entre ambos países. Desde entonces permanecen sujetos al proceso penal que se desarrolla ante una corte federal, donde la Fiscalía continúa presentando pruebas relacionadas con las investigaciones.

El proceso judicial es considerado uno de los casos de mayor relevancia en materia de combate al crimen organizado. Esto se debe a la trayectoria de los hermanos Treviño Morales dentro de la estructura de Los Zetas y a las acusaciones que pesan sobre ellos por presuntas actividades delictivas desarrolladas durante varios años.

La Fiscalía estadounidense pide juicio para los ‘Zetas’ en 2028; la defensa se opone por amplia evidencia, pero el juez dará hasta el 10 de septiembre para terminar de revisar todos los vídeos. Mientras tanto, los acusados permanecen detenidos.

Mientras avanzan las audiencias, tanto la Fiscalía como la defensa continúan intercambiando pruebas y argumentos legales, por lo que el caso sigue en etapa de preparación rumbo al juicio. Las autoridades estadounidenses han reiterado que buscarán las sanciones previstas por la ley en caso de que se demuestre la responsabilidad penal de los acusados.

El desarrollo del proceso será determinante para definir la situación jurídica de ambos exlíderes criminales, quienes permanecen bajo custodia en Estados Unidos mientras continúan las diligencias judiciales y la revisión de evidencias presentadas por las partes involucradas.