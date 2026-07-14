Homicidios dolosos bajaron un 48% hasta el primer semestre de 2026

A un año nueve meses meses del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y con corte al primer semestre del 2026, se informaron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad gracias a las que se ha podido lograr la reducción de un 48% el promedio diario de homicidios dolosos, lo que representa 41 homicidios menos diarios, al pasar de 86.9 a 45.4 víctimas por día.

El secretario de seguridad Omar García Harfuch, destacó que estos resultados son parte de la coordinación permanente entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia han permitido desarrollar operaciones más precisas, detener a generadores de violencia, desarticular células delictivas y reducir su capacidad operativa y financiera.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó las cifras que abarcan del mes de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026 con información de las 32 fiscalías que integran el país.

Junio de 2026 destacó como el de menores índices de homicidios en los últimos doce junio desde 2015 con un promedio diario de 45.4 homicidios dolosos al día; el primer semestre de 2026 se colocó como el más bajo en el mismo delito desde 2025 con una reducción de 49.7 por ciento.

Se destacó que ocho entidades del país concentran el 54 por ciento del total de casos de homicidios dolosos a nivel nacional que son Guanajuato (8.8 por ciento); Baja California (8.1 por ciento); Chihuahua (7.8 por ciento); Sinaloa (7.0 por ciento); Estado de México (5.9 por ciento); Guerrero (5.6 por ciento); Morelos (5.5 por ciento); y Veracruz (5.0 por ciento).

De igual forma se destacó la reducción en el promedio diario de los delitos de alto impacto a nivel nacional: Robo de vehículo -22.9%; Feminicidio -10.7%; Secuestro extorsivo -26.6%; Robo a negocio con violencia -13.7%; Total de robos con violencia -16.1%; Robo a transportista con violencia -25.1%.

Aseguramientos y detenciones

Omar García Harfuch reportó los aseguramientos realizados desde el inicio de la administración hasta el cierre del primer semestre de 2026:

Han sido detenidas más de 59 mil 500 personas.

Se han asegurado 31 mil armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, entre ellas 2 mil kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

Asimismo, el Ejército y la Marina han inhabilitado 2 mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

Destacó que estas acciones evitan que millones de dosis de droga lleguen a las calles y representan una afectación directa a las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

Como parte de la Estrategia se mantiene como prioridad el combate a la extorsión, por lo que desde el 6 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026, han sido detenidas mil 674 personas por este delito.

En el reporte de acciones relevante del Gabinete de Seguridad de las últimas semanas informó sobre la detención de 11 personas y aseguramiento de 165 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En Pueblo Nuevo, Durango, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas, entre ellas a Francisco Javier “N”, identificado como líder de una célula delictiva afín al Cártel del Pacífico. Durante la operación se aseguraron ametralladoras, armas de fuego, cuatro aditamentos lanzagranadas, además de granadas, cargadores y más de 2 mil cartuchos, equipo táctico y seis vehículos. Esta acción forma parte de los operativos desarrollados durante junio en Durango, donde fueron detenidas 48 personas y se aseguraron 121 armas de fuego, 44 granadas, más de 35 mil cartuchos, 147 vehículos y 12 millones de pesos.

En Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la policía de la Ciudad de México, en coordinación con la Policía Estatal detuvieron a Alberto “N”, alias “El Virus”, líder de una organización delictiva y generador de violencia en varias alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México. Este era un objetivo prioritario para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En Michoacán, fue detenido César “N”, integrante de una célula delictiva y relacionado con la cobarde agresión armada ocurrida el pasado 10 de junio, donde lamentablemente perdieron la vida cinco policías estatales de Michoacán.

En Cuautla, Morelos se realizaron reuniones con comerciantes, transportistas, productores, distintas autoridades, representantes del sector salud, y organizaciones sociales, con el propósito de atender de manera directa las problemáticas de seguridad y fortalecer los mecanismos de denuncia y protección ciudadana.

Estas acciones complementan los resultados operativos obtenidos en Morelos. De octubre de 2024 a junio de 2026, las instituciones del Gabinete de Seguridad han detenido 2 mil 200 personas, aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilos de droga, así como la detención de principales generadores de violencia y de extorsionadores.

Uno de los principales avances ha sido la conformación de la Red de Protección contra la Extorsión, en la que ya participan más de mil 100 establecimientos y puntos de venta, incluyendo comercios, mercados públicos y la Central de Abasto. La meta para el primer bimestre era incorporar mil negocios; sin embargo, ese objetivo no sólo se alcanzó, sino que fue superado durante las primeras dos semanas de trabajo.De manera paralela, se realizan recorridos diurnos y nocturnos en las 46 colonias del municipio para escuchar directamente a la población y fortalecer la prevención del delito.