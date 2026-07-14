Segob destaca avances en la atención a los jóvenes

Rosa Icela Rodríguez (Redes sociales)

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer el informe “Atención a las causas”, en donde afirmó que el gobierno federal realizó “Jornadas de Paz”, recuperación de espacios, actividades deportivas y culturales y jornadas de salud.

Durante la conferencia de prensa matutina, Icela Rodríguez reiteró que el programa “Jóvenes Transformando México” brindan diferentes opciones para retomar la escuela, incorporarse al campo laboral, practicar algún deporte, asistir a festivales o participar en actividades comunitarias.

Por ello, la titular de la Segob mencionó que realizaron visitas casa por casa, donde hicieron el llamado a ejercer sus derechos y evitar el abandono, la violencia o la falta de alternativas, a fin de que accedan a más apoyos sociales. También ampliaron las opciones de estudio en el nivel superior con nuevos espacios educativos.

Rodríguez indicó que el “Jóvenes Construyendo el Futuro” continua vinculando a jóvenes con empresas, instituciones públicas o talleres para fomentar el trabajo y la generación de experiencia.

Además, la funcionaria federal resaltó que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) ha conformado mil 788 comités de “Jóvenes por la Transformación” en todo el país.

Precisó que en 61 regiones del país cuentan con la estrategia “La Palabra que Transforma”, integrada por círculos de lectura y talleres de escritura.

También aprovechó para invitar a participar en la próxima “Jornada Nacional de Tequios por la Paz”, el 29 de julio.

“Estamos recuperando espacios para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse con libertad. Hoy los parques vuelven a llenarse, las canchas son punto de encuentro y las calles, lugares de convivencia. De eso trata ”Atención a las Causas": de trabajar directamente en el territorio mediante ferias, Jornadas de Paz, festivales, programas sociales, actividades culturales y deportivas, para brindar opciones al pueblo y que nadie se sienta afuera”, expresó Icela Rodríguez.

La Segob subrayó que actualmente han realizado giras de trabajo en 34 municipios y 801 localidades con la entrega gratuita de 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, beneficiando a 406 mil personas.

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, las autoridades federales instalaron el jueves pasado un módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica. Informó del 1 de octubre de 2024 a la fecha, han llevado a cabo canjes de 11 mil 864 armas de fuego por dinero en efectivo de manera totalmente anónima.

Asimismo, recordó que las “Ferias de Paz” se han trasladado en distintas regiones para brindar atención, orientación y acompañamiento a la población, además de servicios de salud, asesorías y trámites. Actualmente, la Segob ha hecho más de 7.3 millones de servicios y trámites en todo el país.

Finalmente, Icela Rodríguez reconoció la labor de los servidores públicos de las “Mesas de Paz” y de las 53 dependencias.

“El mensaje es claro: que cada joven tenga una alternativa real para la vida con educación, empleo, deporte, cultura y acompañamiento”, concluyó.

La Crónica de Hoy 2026