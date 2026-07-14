Plan Kukulkán garantizó la seguridad durante la Copa Mundial FIFA 2026: Harfuch

Omar García Harfuch Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

Como parte de la estrategia de seguridad nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 implementaron el “Plan Kukulcán”, estrategia diseñada y preparada durante años para garantizar la seguridad dicho evento deportivo.

García Harfuch explicó que más de 20 dependencias federales formaron parte de este plan, en coordinación con los gobiernos estatales, mediante un modelo de prevención, inteligencia, reacción y protección civil, la cual aseguró que permitió responder de forma coordinada en las ciudades sede y en los principales puntos de concentración de visitantes, durante un torneo en el que el país albergó 13 partidos, recibió a 17 selecciones nacionales y fue sede de siete centros de entrenamiento.

Asimismo, el funcionario federal destacó la participación de más de 124 mil elementos de las instituciones de seguridad, principalmente de las Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional, así como autoridades locales. Precisó que los dispositivos de seguridad brindaron seguridad, orientación y atención a millones de asistentes en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento, rutas de movilidad, festivales para aficionados y espacios públicos.

Las autoridades federales puntualizaron que este despliegue operativo permitió que las actividades del torneo se desarrollaran con orden, coordinación y capacidad de respuesta, mediante la realización de más de 280 operaciones en estadios y Fan Fests de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

“La organización del torneo fortaleció la imagen de México ante el mundo y confirmó que las instituciones del Estado mexicano cuentan con las capacidades necesarias para planear y ejecutar dispositivos de seguridad de gran escala de manera coordinada y eficaz”, manifestó García Harfuch.

Al respecto, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó que estos resultados del trabajo coordinado con todas las dependencias participantes y del gobierno federal, en colaboración especialmente con la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

La Crónica de Hoy 2026