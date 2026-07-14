La Cancillería informa acciones en respuesta a fallecimientos de connacionales bajo custodia de ICE

ICE

Como se había anunciado desde la semana pasada, la Secetaría de Relaciones Exteriores anució las medidas que emprendió el gobierno en respuesta a los fallecimientos de las personas mexicanas bajo cuestodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En este sentido, el lunes 13 de julio se iniciaron las siguientes acciones:

Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos

En coordinación con las Fiscalía General de la República, se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México en aquel país.

Denuncias ante fiscalías estatales

El Gobierno de México inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular.

Acciones civiles de cese y desistimiento

El Gobierno de México inició el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primero de ellos, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, en cuyas instalaciones han fallecido cuatro personas mexicanas. El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. Estos escritos constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles.

Comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El titular de la SRE dirigió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informando sobre las defunciones de personas mexicanas bajo custodia de ICE y solicitando que su oficina recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

La dependencia destacó que reitera su acompañamiento permanente a las familias de las víctimas, a través de la red consular y afirmó que el gobierno continuará en la defensa de los derechos de los connacionales en el exterior.