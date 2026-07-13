Eventual regreso de Rocha Moya a gubernatura, “pésimo mensaje” para México y EE.UU: Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López advierte sobre consecuencias de un eventual regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa

Ante las versiones de un eventual regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán advirtió que “sería un pésimo mensaje” para México y nuestros socios comerciales en especial Estados Unidos el que el mandatario sinaloense con licencia se reinstale al frente de esa entidad en medio de las acusaciones y orden de extradición por parte del gobierno del presidente Donald Trump por supuestos nexos con el cartel de Sinaloa.

La panista recalcó que México enfrenta un reto institucional con este caso y si lo reprobamos como país será un pésimo mensaje al mundo.

Recalcó que México está obligado a dar un mensaje claro de legalidad en esta nación, primero para nosotros, para los mexicanos, y después para el mundo, para que seamos socios confiables.

“Es un reto institucional…”, insistió

La presidenta de la Cámara de Diputados recordó que este lunes se cumplieron 74 días de que se conociera la lista de 10 funcionarios de Sinaloa, incluidos el gobernador, Rubén Rocha Moya y el senador, Enrique Inzunza acusados por Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado, en específico con el cartel de Sinaloa.

“México tiene un gran reto y es poder demostrar que sin importar el nombre y apellido, la afiliación política o el cargo, la ley es la ley y se les debe aplicar. Es un gran reto”, expresó

La panista consideró que el eventual regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa tras su licencia, se encuentra en el terreno de la especulación pero recalcó que al margen de ello, a obligación del Estado Mexicano es ofrecer al mundo un mensaje de legalidad pero sobre todo al pueblo mexicanos.

“Estamos obligados, a dar un mensaje claro de legalidad en esta nación, primero para nosotros, para los mexicanos, y después para el mundo, para ser socios confiables. Así es que yo reitero: si este reto institucional lo reprobamos, será un pésimo mensaje a las familias mexicanas y a nuestros socios comerciales”, estableció

Tras las acusaciones hechas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, y para permitir que la Fiscalía General de la República (FGR) llevara a cabo las investigaciones correspondientes, Rocha Moya, solicitó licencia temporal para separarse de su cargo el 2 de mayo de 2026.

En su lugar, el Congreso del Estado de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde, quien fungía como secretaria de Gobierno, como gobernadora interina.

Este domingo, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero aseguró que el Gobierno Federal prepara las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el gobernador con Licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya regrese al cargo y retome las riendas del estado luego de la orden de aprehensión con fines de extradición que realizó Estados Unidos hace porco más de dos meses por supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.