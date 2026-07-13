¡Alerta sanitaria ! Detecta Cofepris falsificación de Tequila reposado Gran Centenario Añejo

Tequila reposado Centenario

Si usted es amante del tequila., tenga cuidado pues la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó sobre la falsificación y adulteración de este producto de la marca Gran Centenario Añejo reposado.

Ello representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración envasado, almacenamiento y distribución.

Las autoridades sanitarias detectaron que el tequila reposado Gran Centenario Añejo con número de lote L 061 24 de 950 mL falsificado y adulterado se comercializó a través de plataformas de venta en línea e incumple con las especificaciones establecidas en la “NOM-142-SSA/SCFI-2014.

La Cofepris activó la alerta sanitaria derivada de las acciones de control sanitario y de la comparecencia con la empresa Casa Cuervo S.A. de C.V., titular de la marca, quien identificó las irregularidades del producto.

Las condiciones de elaboración envasado, almacenamiento y distribución representan un riesgo para la salud pues no se conoce las condiciones en que se realizaron estos procesos.

Cabe destacar que la presente alerta aplica únicamente para el producto TEQUILA reposado de la marca GRAN CENTENARIO AÑEJO con número de lote L 061 24 y contenido neto de 950 mL, con las siguientes irregularidades:

· Etiqueta frontal carece de relieve. · El tapón presenta desprendimiento.

Por ello, la , COFEPRIS recomendó a la población consumidora que antes de adquirir cualquier bebida alcohólica, realizar una inspección física del producto, el cual debe de tener: o Etiqueta con buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía o mal pegadas.

Asimismo debe contener marbete y QR por parte del SAT en el cuello de la botella o en la etiqueta o Precintos y sellos sin alteraciones, roturas o con exceso de pegamento o Tapas sin movilidad al girar o con fugas del contenido.

Además, la botella no deberá tener sin golpes o ralladuras. Respecto a la etiqueta del producto, debe de contar con: o Nombre del producto, país de origen o Porcentaje de alcohol (% Alc. Vol.)

También número de lote o Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador o Leyendas precautorias conforme a lo establecido en el artículo 218, de la Ley General de Salud, como “El abuso en el consumo de estos productos es nocivo para la salud”

En caso de identificar a la venta el producto TEQUILA REPOSADO GRAN CENTENARIO con lote L 061 24 en presentación de 950 mL, con las irregularidades identificadas en la presente alerta, no adquirirlo.

En caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

COFEPRIS mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente