Asesinan en Puebla al periodista Josué Martínez, director del medio Noticias San Martín Texmelucan

Violencia contra periodistas | Asesinan a Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan.

La violencia contra los periodistas en México volvió a cobrar una víctima más. Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en un aparente ataque directo ocurrido a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta interceptaron al comunicador sobre la calle Leona Vicario, entre General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, y le dispararon en múltiples ocasiones antes de escapar.

El primer llamado a los servicios de emergencias fue realizado por el hijo del periodista, un adolescente de 13 años, quien informó que su padre había sido herido por disparos de arma de fuego.

El ataque armado sucedió a pocos metros de su domicilio

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que Josué Martínez ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los reportes, presentaba tres heridas de bala en el tórax, además de lesiones en el abdomen y los costados.

¿Quién era Josué Martínez Contreras?

Tenía 39 años y era maestro, abogado y creador de contenido. Además de dirigir el portal Noticias San Martín Texmelucan, desde donde informaba sobre los acontecimientos de la región, fundó la asociación CRE-Arte para promover actividades sociales y culturales.

El pasado 30 de mayo compartió que había concluido la licenciatura en Derecho. También participó en actividades políticas durante la campaña del entonces candidato independiente a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, Filemón Ramírez.

La Fiscalía estatal mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato y dar con los responsables del ataque.