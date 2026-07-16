Concluye CBTIS 289 su primer ciclo escolar como referene en educación para la salud

CBTIS 289

Al finalizar su primer ciclo escolar 2025-2026, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 289, ubicado en Tecámac, Estado de México, se consolida como referente nacional al ser el primer plantel del país especializado en el área de la salud, con infraestructura de nueva generación e innovación académica, bajo el modelo del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, precisó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Destacó que este plantel, a casi un año de su inauguración el 31 de agosto de 2025, representa un paso firme para garantizar que ninguna o ningún joven se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios; además de fortalecer la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, que asegura que las y los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato tengan acceso a un plantel cercano a su domicilio y acercar mayores oportunidades educativas a la juventud del país.

Delgado Carrillo explicó que el CBTIS 289 forma parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) a cargo de Rolando López Saldaña, y es uno de los 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, ubicados principalmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional. Estas obras permitirán crear 156 mil 240 nuevos espacios para estudiantes de bachillerato.

Por su parte, el director del CBTIS 289, Jorge Leonardo Villanueva Peniche, informó, el plantel concluyó su primer ciclo escolar 2025-2026 con una matrícula de 537 alumnas y alumnos, quienes están próximos a cursar el tercer semestre de las carreras técnicas en Enfermería General, Laboratorista Clínico, Radiología e Imagen, Prótesis Dental y Asistencia Dental.

Destacó que, con la apertura del turno vespertino para el ciclo escolar 2026-2027, el plantel podrá atender a más de 900 estudiantes. Asimismo, incorporará la carrera técnica en Urgencias Médicas y Gestión de Riesgos, con lo que fortalecerá su oferta educativa y responderá a las necesidades actuales de la sociedad.

Respecto al SNB, el responsable del CBTIS 289 indicó que ofrece una formación integral al alumnado, al combinar los ámbitos académico y humanista con una preparación práctica que favorece su incorporación a la comunidad y al entorno laboral. Agregó que, gracias a su infraestructura innovadora, el plantel forma técnicos competentes, así como ciudadanos con pensamiento crítico y compromiso social.

El docente de la carrera técnica en Prótesis y Asistencia Dental, Luis Fernando Pérez Jaime, destacó las ventajas de contar con instalaciones académicas de vanguardia, ya que permiten fortalecer el aprendizaje teórico y práctico de las y los estudiantes, además de generar ambientes de enseñanza que fomentan el interés por la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, la estudiante de la carrera técnica en Radiología e Imagen, Vania Belém Martínez Mariscal, expresó su entusiasmo por estudiar en un plantel moderno, lo que, dijo, la hace sentir, junto con sus compañeros, valorada y motivada. Asimismo, destacó la preparación de sus docentes, quienes contribuyen a su formación personal y profesional.

Añadió que las instalaciones son amplias, cómodas y cuentan con el equipo y los materiales necesarios para su formación. Señaló que el crecimiento del plantel, con la incorporación de un nuevo turno, más aulas y laboratorios, permitirá brindar mejores oportunidades a las futuras generaciones de estudiantes.

Ubicado en el fraccionamiento Los Héroes San Pablo, en Tecámac, Estado de México, el CBTIS 289 se encuentra actualmente en una segunda etapa de construcción, la cual permitirá ampliar y duplicar el número de aulas y laboratorios, así como fortalecer su oferta educativa para que más jóvenes de los municipios aledaños puedan obtener doble certificación, el de Bachillerato Nacional y el de formación técnica avalado por instituciones de Educación Superior.