Otro audio de Marina del Pilar y PAN le exige pedir licencia; “que no nos vean como narcogobierno”

Paulina Rubio Fernández La diputada Paulina Rubio Fernández durante un chacaleo durante la Sesión Ordinaria en la Cámara de Diputados. (Graciela López Herrera)

Ante la revelación de un tercer audio este jueves, legisladores del PAN entre ellos la vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Paulina Rubio pidieron a la gobernadora dé Baja California, Marina del Pilar solicitar licencia al cargo para enfrentar a la justicia sin protección política y que dejen de vernos como un narcogobierno en el exterior.

“Si queremos que ya no nos miren como un narcogobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum debe romper ese pacto y deslindarse de Rubén Rocha y de Marina del Pilar, quienes ahora están en la mira de Estados Unidos”, advirtió la vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Paulina Rubio.

Este jueves se reveló otro audio donde presuntamente la mandataria estatal negocia con un supuesto integrante del FBI, una reunión en Panamá para proseguir con su asunto de reactivar su visa.

“Ahora acordando reunirse con autoridades de Estados Unidos en Panamá y bajo el contexto de ofrecer información a cambio de inmunidad y recuperar su visa, el PAN le hace un llamado a la mandataria estatal para que solicite, por voluntad propia, licencia al cargo y se aclare esta situación”, demandó

La diputada panista calificó de grave esta situación porque “ la gobernadora de Morena está ofreciendo información de seguridad de México a presuntos agentes de Estados Unidos para salvarse el pellejo de una posible investigación sobre sus vínculos con actividades delictivas o hasta criminales”.

Agregó que la gobernadora Del Pilar está dispuesta a todo e incluso, a traicionar a la patria. Recordó que ella misma ya confirmó que los audios son reales, pero acusa a su antecesor Jaime bonilla, también de Morena, de haberle tendido una trampa.

“Es un juego de venganzas al interior de Morena y eso le costará muy caro a la presidenta Claudia Sheinbaum el no poder ni querer deslindarse de sus narcopolíticos, quienes debe protegerlos y acompañarlos hasta el final porque es la herencia maldita que le dejo AMLO”, alertó

El diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena, señaló que este caso de la gobernadora de Morena en BC canjeando información con autoridades norteamericanas con tal de conseguir concesiones o favores personales, viste de cuerpo entero lo que representa la 4T: un narcoestado.

“Ya no son ataques de quienes vemos la realidad desde afuera de la 4T, son audios negociando en lo oscurito, aquí hay una conclusión y es que Morena sí tiene un pacto abierto con el crimen organizado y son ahora el partido que tiene una relación sentimental con el narco desde los tiempos de la campaña de López Obrador”.

El diputado migrante Raúl Torres Guerrero insistió en que este tipo de escenarios donde van dos gobernadores que tienen antecedentes de investigación o sospecha de indagatoria abierta desde los Estados Unidos, ya no es coincidencia y eso rompe los acuerdos comerciales, la relación diplomática y los avances que se ha tenido desde México con los Estados Unidos.

“Si queremos que ya no nos miren como un narcogobierno, la presidenta debe romper ese pacto y deslindarse de Rubén Rocha y de Marina del Pilar, quienes ahora están en la mira de Estados Unidos por nexos directos con el crimen organizado”.