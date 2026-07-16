Inegi reporta que en mayo disminuyó la producción manufacturera en 0.6%

En mayo disminuyó la producción manufacturera en un 0.6% (Galo Cañas Rodríguez)

La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera presentada este jueves por el Inegi correspondiente a mayo de 2026, revela que el volumen físico de la producción de esta industria registró una caída de 0.6 por ciento en su comparación mensual y de 0.1 por ciento a tasa anual.

Dicha estadística informa sobre la coyuntura de las principales variables de la producción y el empleo en el sector manufacturero, en torno a 206 clases de actividad en México.

El estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que durante el quinto mes del año, el personal ocupado total en la industria manufacturera descendió 0.1 por ciento a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal dependiente de la razón social bajó 0.1 por ciento, en cambio, el personal no dependiente aumentó 0.3 por ciento.

Las horas que trabajó el personal ocupado total disminuyeron 0.5 por ciento en la tasa mensual; las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social cayeron 0.7 % y las correspondientes al personal dependiente, 0.3 %.

L as remuneraciones medias reales pagadas fueron 0.9 % menores que en abril pasado. De manera desagregada, las remuneraciones pagadas al personal no dependiente de la razón social bajaron 1.3 % y las pagadas al personal dependiente, 0.7 %.