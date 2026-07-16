El Cártel de Juárez y Los Viagras son designados narcoterroristas; “rendirá cuentas quien los apoye”, dice embajador

EU declara al Cártel de Juárez y a Los Viagras como grupos terroristas

Estados Unidos lanzó una nueva advertencia contra quienes mantengan vínculos con el Cártel de Juárez y Los Viagras, luego de que ambas organizaciones fueran designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, aseguró que quienes financien, apoyen o colaboren con estos grupos “rendirán cuentas”.

Ronald Johnson advierte sobre apoyo a cárteles

A través de un mensaje, el diplomático afirmó que la cooperación entre México y Estados Unidos continúa para desarticular las redes de tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que afectan a ambos países.

“Estos grupos, y cualquiera que los financie, los apoye o colabore con ellos o con cualquier otro cártel, rendirán cuentas”, señaló Johnson.

Agregó que estas acciones reafirman el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar a las organizaciones que Washington considera narcoterroristas y las redes que las respaldan.

Marco Rubio destaca las sanciones contra las organizaciones designadas

En un comunicado oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la administración estadounidense seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger al país.

“Manteniendo las calles libres de veneno e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos”, expresó.

Rubio sostuvo que la designación demuestra que la administración Trump continúa con su estrategia para desmantelar a los cárteles, fortalecer la seguridad de las comunidades estadounidenses y reforzar la protección de la frontera.

¿Qué implica la designación como Organización Terrorista Extranjera?

De acuerdo con el Departamento de Estado, estas designaciones buscan exponer y aislar a las entidades e individuos incluidos en la lista, al impedirles acceder al sistema financiero estadounidense y a los recursos que podrían utilizar para realizar actividades ilícitas.

Como parte de estas medidas, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas u organizaciones designadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Además, en términos generales, los ciudadanos de ese país tienen prohibido realizar transacciones con ellas.