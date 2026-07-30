Julieta Ramírez fortalece su perfil con trabajo legislativo y cercanía ciudadana rumbo a 2027

Julieta Ramírez

La senadora de Morena por Baja California, Julieta Ramírez Padilla, se perfila como una de las figuras con mayor proyección política dentro del estado rumbo al proceso interno para la definición de la candidatura a la gubernatura en 2027. Su trayectoria legislativa, su cercanía con la ciudadanía y el impulso de iniciativas enfocadas en derechos sociales y desarrollo regional la mantienen entre los perfiles más competitivos del movimiento.

De acuerdo con una encuesta de CE Research, Julieta Ramírez encabeza las preferencias entre los aspirantes de Morena para la gubernatura de Baja California, lo que fortalece su posicionamiento rumbo al proceso interno del partido.

Originaria de Mexicali, Julieta Ramírez es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, ha realizado estudios en Derecho y Política Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con diplomados en derechos humanos y políticas públicas, formación que ha complementado con su actividad política y legislativa.

Su carrera en el servicio público inició en el Ayuntamiento de Mexicali, donde colaboró en proyectos de desarrollo social. Posteriormente fue asesora legislativa y secretaria particular de Marina del Pilar Ávila durante su gestión como presidenta municipal de Mexicali. En 2021 fue electa diputada federal y, tras concluir ese periodo, obtuvo el respaldo ciudadano para representar a Baja California en el Senado de la República a partir de 2024.

Durante su paso por la Cámara de Diputados integró las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Población, Radio y Televisión, Reforma Político-Electoral, Medio Ambiente y Asuntos de la Frontera Norte, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con la igualdad, la transparencia, la participación ciudadana y la protección de los derechos fundamentales. Actualmente, como senadora, mantiene una agenda enfocada en fortalecer el desarrollo de Baja California y atender las principales demandas de la población fronteriza.

Además de su labor legislativa, Julieta Ramírez realiza recorridos permanentes por distintos municipios del estado para reunirse con ciudadanos, empresarios, jóvenes, mujeres y organizaciones sociales. En estos encuentros recoge propuestas relacionadas con seguridad, desarrollo económico, infraestructura, agua, movilidad y bienestar social, temas que considera prioritarios para el futuro de Baja California.

La senadora ha manifestado que uno de sus principales objetivos es dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad mediante un gobierno cercano a la gente, con combate a la corrupción, fortalecimiento de los programas sociales, impulso al desarrollo económico y mejores oportunidades para las nuevas generaciones. También ha reiterado que respetará los tiempos y mecanismos internos de Morena para la definición de la candidatura.

Con una trayectoria que combina experiencia en la administración pública, el trabajo legislativo y la gestión política, Julieta Ramírez se mantiene como una de las figuras con mayor presencia dentro de Morena en Baja California. Su preparación académica, su actividad en territorio y el respaldo que reflejan distintos ejercicios demoscópicos la colocan entre los perfiles que buscarán encabezar el proyecto del partido rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.