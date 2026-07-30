Javier Lamarque fortalece su proyecto político y continuidad de la Cuarta Transformación en Sonora

Javier Lamarque

Javier Lamarque Cano, presidente municipal con licencia de Cajeme, se mantiene como uno de los perfiles con mayor trayectoria política dentro de Morena en Sonora, respaldado por una amplia experiencia en la administración pública, el trabajo legislativo y la gestión municipal. Su intención de participar en el proceso interno para la candidatura al Gobierno de Sonora rumbo a la elección de 2027 lo coloca entre los principales aspirantes del movimiento en la entidad.

Licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora, Lamarque inició su carrera política desde la izquierda mexicana y fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática en el estado. Posteriormente se incorporó a Morena, donde también fungió como dirigente estatal y fue candidato a la gubernatura de Sonora en 2015. Más tarde fue electo diputado federal y actualmente cumple su tercer periodo como presidente municipal de Cajeme.

Durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Cajeme ha impulsado proyectos orientados al mejoramiento de los servicios públicos, la rehabilitación de vialidades, obras de infraestructura urbana, el fortalecimiento de la seguridad pública y programas de desarrollo social dirigidos a las familias del municipio. Asimismo, ha promovido acciones para mejorar el suministro de agua potable, fortalecer la inversión pública y atraer proyectos que impulsen el crecimiento económico de la región.

Como legislador federal integró comisiones relacionadas con Hacienda, Presupuesto y Desarrollo Rural, desde donde respaldó iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de las finanzas públicas, el apoyo al campo y el desarrollo regional. Su trayectoria también incluye una constante participación en movimientos sociales y políticos vinculados con la transformación democrática del país.

En mayo de este año anunció que solicitaría licencia temporal a la presidencia municipal de Cajeme para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Sonora. Lamarque ha señalado que su objetivo es dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en el estado, impulsando un gobierno que mantenga el combate a la corrupción, fortalezca los programas sociales y consolide el desarrollo económico con bienestar para la población.

Entre las prioridades que ha planteado destacan el fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo industrial, el aprovechamiento del potencial económico de Sonora, el impulso a las energías limpias y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las principales necesidades de la ciudadanía. También ha reiterado que buscará construir un proyecto cercano a la población mediante recorridos por los distintos municipios de la entidad y el diálogo con diversos sectores sociales.

En entrevistas recientes, Javier Lamarque ha afirmado que su aspiración está respaldada por la experiencia acumulada durante décadas de servicio público y por los resultados obtenidos en Cajeme. Al mismo tiempo, ha manifestado que respetará los tiempos y mecanismos internos de Morena para la selección de la candidatura, reiterando que su principal compromiso es consolidar la Cuarta Transformación en Sonora y dar continuidad al proyecto político impulsado por el movimiento.