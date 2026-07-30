Elementos de la Defensa detienen a Mario “N” por su probable responsabilidad en agravios contra personal de la Fiscalía de Guerrero

Detienen a Mario “N”

Derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía General de Guerrero, elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Policía Estatal, fue detenido Mario “N” en cumplimentación de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

Se presume que Mario “N”, quien fue comisario municipal de Tlayolapa, forma parte del grupo delictivo “Los Ardillos” y que es colaborador cercano a Benito “N” (a) “El Oso”, jefe regional y de plaza de esta organización criminal, con zona de influencia en la región de la Costa Chica con la Montaña baja de Guerrero.

Asimismo, se considera que Mario “N” participaba en la organización de las movilizaciones y bloqueos realizados sobre la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por Daniel “N”, quien fue detenido el 17 de marzo de 2026 por personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, por el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos.

Mario “N” fue puesto a disposición de las autoridades de Guerrero para realizar las investigaciones periciales pertinentes.