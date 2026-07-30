Presentan Feria de la Cantera 2026 en San Salvador El Seco

Del 2 al 9 de agosto se realizará en el Ayuntamiento de San Salvador El Seco, Puebla, la Feria de la Cantera 2026, con el propósito de fortalecer el turismo comunitario en el interior del estado.

Se estima la llegada de más de 40 mil visitantes y una derrama económica superior a los 20 millones de pesos, en beneficio de prestadores de servicios, comerciantes, artesanas y artesanos, productores de piedra volcánica, así como cocineras tradicionales.

Marlet Pérez Blancas, titular de Turismo Comunitario, asistió en nombre de la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón. Pérez Blancas resaltó el impacto positivo de estos festejos en la economía local. También aplaudió al gobierno municipal por diseñar actividades infantiles, impulsar la venta de molcajetes artesanales de piedra volcánica y organizar una carrera atlética de 5 y 10 kilómetros

La presidenta municipal, Yareli Orato Vélez, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier el respaldo para la promoción turística del municipio y señaló que, durante la feria, San Salvador El Seco recibe visitantes de municipios vecinos, de distintas entidades del país e incluso del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Asimismo, resaltó la hospitalidad de las y los habitantes.

En representación de la directora general de Servicios Legislativos del Congreso del Estado, Paola Mayté Gorzo Lozada, Raúl Sánchez Moreno reconoció el trabajo de las y los artesanos dedicados a la cantera y la piedra volcánica, quienes elaboran piezas religiosas, figuras decorativas y molcajetes que se comercializan en todo el país.