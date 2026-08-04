¿Eres pensionado del IMSS? Así funcionan las Asignaciones Familiares para aumentar pensión

Pensionados del IMSS La pensión de algunos jubilados puede aumentar (Crónica Digital)

El monto que recibe un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez no siempre es definitivo. La legislación contempla un mecanismo que puede incrementar el pago mensual cuando el beneficiario tiene familiares que dependen económicamente de él. Se trata de las Asignaciones Familiares, un apoyo que se incorpora a la pensión y cuyo porcentaje varía de acuerdo con la integración del núcleo familiar.

Este beneficio está previsto para reconocer la carga familiar del pensionado y puede representar un aumento importante en el ingreso mensual. También existe una ayuda asistencial para quienes no cuentan con familiares que den origen a estas asignaciones, aunque su otorgamiento depende de las condiciones establecidas por el IMSS.

¿Quiénes pueden aumentar su pensión del IMSS con las Asignaciones Familiares?

Las Asignaciones Familiares forman parte de los beneficios disponibles para quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Su finalidad es otorgar un apoyo económico adicional cuando el pensionado tiene familiares que dependen de él.

El incremento se calcula como un porcentaje de la pensión y cambia según el parentesco del beneficiario que origine el derecho. De esta manera, el monto mensual puede aumentar conforme a lo previsto en la legislación aplicable.

¿Qué familiares generan un incremento en la pensión del IMSS?

El mayor porcentaje corresponde a la esposa o concubina, ya que el pensionado puede recibir un 15 por ciento adicional sobre el monto de su pensión.

En el caso de los hijos menores de 16 años, la asignación equivale al 10 por ciento por cada uno. El mismo porcentaje se mantiene para los hijos de entre 16 y 25 años cuando continúan estudiando en un plantel incorporado al Sistema Educativo Nacional, siempre que se presente el documento que acredite esa condición y no formen parte del régimen obligatorio del Seguro Social.

La protección también alcanza a los hijos que no pueden mantenerse por sí mismos debido a una enfermedad crónica, física o psíquica que les impida trabajar. En estas circunstancias, la asignación familiar puede continuar sin límite de edad mientras permanezca la inhabilitación.

Cuando el pensionado no tiene esposa, concubina o hijos con derecho a la asignación, el beneficio puede trasladarse a los padres. En ese supuesto, el IMSS concede un incremento del 10 por ciento por cada ascendiente que dependa económicamente del pensionado.

¿Qué pasa si el pensionado no tiene familiares con derecho a la asignación?

La legislación también contempla un apoyo para quienes no cuentan con familiares que generen una Asignación Familiar.

Si el pensionado no tiene esposa o concubina, hijos ni padres que dependan económicamente de él, puede recibir una ayuda asistencial equivalente al 15 por ciento de la pensión.

Existe otro escenario previsto por el IMSS. Cuando únicamente uno de los padres depende económicamente del pensionado, además de la asignación correspondiente por ese ascendiente, se concede una ayuda asistencial adicional del 10 por ciento.

¿Cuándo dejan de pagarse las Asignaciones Familiares en la Pensión del IMSS?

El derecho a este beneficio permanece mientras continúen las condiciones que le dieron origen. Si el familiar fallece, la asignación correspondiente concluye.

En el caso de los hijos, el apoyo finaliza al cumplir los 16 años. No obstante, puede mantenerse hasta los 25 años cuando continúan estudiando en un plantel incorporado al Sistema Educativo Nacional y el pensionado presenta el documento que acredita esa situación.

Para los hijos cuya asignación deriva de una enfermedad crónica, física o psíquica que les impide mantenerse por sí mismos, el beneficio continúa mientras subsista la inhabilitación para trabajar, sin importar la edad.

¿Por qué algunos pensionados del IMSS pueden recibir un porcentaje menor?

Aunque la Ley del Seguro Social de 1973 establece los porcentajes aplicables para cada tipo de beneficiario, el IMSS precisa que la Asignación Familiar puede ser inferior a esos porcentajes cuando resulte procedente alguno de los ajustes previstos en el artículo 169 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Por ese motivo, el porcentaje que finalmente se incorpora a la pensión puede variar de un pensionado a otro, de acuerdo con las condiciones particulares que determine el Instituto conforme a la legislación aplicable.

Para mayor información sobre el aumento de pensión por asignación familiar, los pensionados pueden acudir a su clínica o delegación, incluso puedes marcar al Centro de Atención Telefónica IMSS.