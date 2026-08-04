Examen de control UNAM 2026: fechas y sedes confirmadas para la prueba de admisión a licenciatura

Examen de control UNAM 2026 La UNAM dio a conocer las fechas, horarios y sedes del examen de control.

Este martes 4 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó las fechas y sedes del Examen de Control que aplicará a los y las aspirantes a Licenciatura 2026, tal como fue estipulado por la Comisión Técnica, quienes decretaron esta medida después de confirmar resultados atípicos en la cantidad de aciertos de esta edición.

De acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la máxima casa de estudios se encargaría de habilitar tanto sedes foráneas como en la Ciudad de México, para realizar de manera presencial el examen de control; a su vez, la institución modificó el inicio de clases para estudiantes de primer ingreso a licenciatura.

¿Quiénes aplicarán al Examen de control para Licenciatura de la UNAM 2026?

Según detalló Eduardo Bárcena en el informe presentado el viernes 31 de julio, la comisión creada para la revisión del concurso 2026 a licenciaturas de la UNAM detectó resultados anómalos en la cantidad de aciertos de este año, por lo que recurrirán a la aplicación de un examen de control que “garantice el esfuerzo honesto” de las personas seleccionadas.

El rector de la universidad reiteró que esta prueba no se trata de “un nuevo examen de ingreso”, ya que estará dirigido únicamente a aspirantes seleccionados y seleccionadas en le primera prueba realizada en línea.

Al mismo tiempo, las autoridades académicas declararon que las personas con puntajes iguales o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad, tendrán la oportunidad de aplicar al examen de control.

Durante el proceso de organización para esta nueva prueba, la UNAM confirmó que las y los estudiantes que ya realizan estudios de licenciatura retomarán actividades el próximo lunes 17 de agosto de 2026, a diferencia de la comunidad estudiantil de primer ingreso, quienes deberán esperar hasta final de mes.

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que desde el 5 de agosto estará disponible el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 con los listados organizados por programa académico, entidad y modalidad. En ellos se indicará el puntaje mínimo que deberá haber obtenido cada aspirante para ser considerado candidato a presentar el Examen de Control Presencial.

La consulta permitirá a las y los participantes conocer si continúan en el proceso de ingreso a la máxima casa de estudios.

¿Cuándo podrán descargar la cita para el examen?

La UNAM también informó que a partir del viernes 7 de agosto las personas que hayan alcanzado el puntaje requerido podrán ingresar con su clave personal al apartado “TU SITIO”, disponible dentro del micrositio del concurso.

En ese espacio encontrarán la cita oficial para el Examen de Control Presencial, documento que incluirá la fecha y el horario asignados, la sede donde deberán presentarse, un croquis de ubicación y la documentación que será necesaria para realizar el trámite.

Estas son las fechas del Examen de Control Presencial

La aplicación del Examen de Control Presencial se realizará entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en distintas sedes del país. El calendario comenzará los días 12 y 13 de agosto en León, Guanajuato; continuará el 13 de agosto en Oaxaca, Oaxaca; seguirá el 15 y 16 de agosto en Tijuana, Baja California, y concluirá del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México.

La universidad recordó que cada aspirante deberá acudir únicamente en la fecha, horario y sede que aparezcan en la cita generada en “TU SITIO”.

¿Dónde resolver dudas sobre el proceso de admisión?

La DGAE señaló que quienes tengan preguntas relacionadas con el Concurso de Selección podrán utilizar el portal oficial de atención a aspirantes, donde recibirán orientación sobre las distintas etapas del proceso de ingreso.