Opacidad abre espacios a corrupción y enriquecimiento ilícito: Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López advierte sobre los riesgos de la opacidad en la información

Luego de recordar que fue el Ejecutivo quien extinguió al INAI, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López se sumó al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que todos los poderes e instituciones abran su información pues acusó que “la opacidad y falta de transparencia abre espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder”.

López aprovechó para demandar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada, y nunca, con el pretexto para negar de forma automática esa información a los ciudadanos.

“La regla debe ser abrir la información, porque reservarlas, sin lugar a dudas, debe ser una excepción y, por cierto, una excepción que este fundada y totalmente justificada”, aseveró

Asimismo planteó que se debe contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o reserva de información sobre todo cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes un decreto para fortalecer la transparencia del Gobierno federal, con el que se eliminará la discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información puede hacerse pública y se establecerán nuevas obligaciones de difusión sobre contratos, auditorías, fiscalización y empresas públicas.

La mandataria informó que las disposiciones de este decreto se incorporarán a la Ley General de Transparencia mediante una iniciativa que será enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones.

Sheinbaum defendió la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al asegurar que el organismo implicaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales y que sus funciones pueden realizarse desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

López Rabadán recalcó que estas s medidas deben contribuir a atender rezagos y deficiencias que se han documentado desde la entrada en vigor del nuevo modelo de transparencia.

“Es indispensable contar con resultados claros, porque la información debe ser completa, no a pedazos; debe ser una información oportuna, con versiones públicas que sean útiles para la ciudadanía y para los medios de comunicación y con mecanismos efectivos que puedan revisar cuando se da una negativa de acceso a la información pública”, estableció

Insistió en que la transparencia le permite a los ciudadanos vigilar que el presupuesto se ejerza con eficiencia, racionalidad y, sobre todo, sensatez, que cumpla los fines que la ciudadanía demanda y, por supuesto, espera.

“No puede haber excesos ni abusos; no puede haber patrimonios inexplicables de los políticos o los servidores públicos en ningún espacio del poder público”, indicó