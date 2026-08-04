Marina inaugura EXPOMAR 2026 en Oaxaca; por primera vez reclutará personal durante la exhibición

Los visitantes podrán conocer las distintas funciones de la Marina y observar de cerca unidades terrestres, aéreas y de superficie utilizadas en operaciones navales.

La Secretaría de Marina inauguró la EXPOMAR 2026 en el Parque Primavera Oaxaqueña “Cho Ndobá”, una exposición gratuita que permanecerá abierta al público durante todo agosto y que, por primera vez, permitirá a los interesados iniciar su proceso de ingreso a la Armada de México directamente en ese recinto.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y la presidenta honoraria del DIF estatal, Irma Bolaños Quijano.

Durante su mensaje, el almirante Barradas Cobos señaló que la EXPOMAR busca acercar la institución a la ciudadanía y mostrar que detrás de cada uniforme “hay una persona comprometida con servir a México”, por lo que invitó a las familias oaxaqueñas a conocer el trabajo que realiza la Marina.

“Se busca que cada familia encuentre un espacio para acercarse, preguntar, aprender y fortalecer la confianza que nos une”.

Tras el corte del listón realizado por autoridades navales, militares y civiles, dos helicópteros MI-17 de la Armada de México sobrevolaron el parque transportando la Bandera de México y la del estado de Oaxaca.

La exposición reúne 32 módulos interactivos e informativos, donde los visitantes podrán conocer las distintas funciones de la Marina, además de observar de cerca unidades terrestres, aéreas y de superficie utilizadas en operaciones navales.

Uno de los principales atractivos será el módulo de Contrataciones Navales, que por primera ocasión realizará de manera integral el proceso de reclutamiento para quienes deseen incorporarse a la Secretaría de Marina.

La EXPOMAR permanecerá abierta del 3 al 30 de agosto, con entrada gratuita, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Con esta muestra, la Secretaría de Marina busca fortalecer el vínculo con la sociedad mediante actividades recreativas, educativas y de difusión sobre las labores que desempeña la Armada de México.