¿INAPAM tiene bolsa de trabajo? Información sobre adultos mayores que pueden obtener un salario (Pexels)

Todas las personas adultas mayores interesadas en continuar generando ingresos para mantener una estabilidad económica podrán acceder a la iniciativa que promueve el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

A través del servicio de Vinculación Productiva, el instituto promueve la inclusión de las personas mayores de 60 años en el ambiente laboral.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva?

A través de este programa, el INAPAM actúa como intermediario entre quienes buscan un empleo y las empresas del sector público o privado que requieren de personal.

El programa cuenta con dos modalidades de participación:

Personas voluntarias empacadoras de mercancía.

Empleo formal.

Los adultos mayores que deseen formar parte de los voluntarios empacadores no contarán con un salario base; los ingresos dependen de lo que los usuarios del establecimiento donde laboren decidan darles.

En el caso de la modalidad del empleo formal, el INAPAM permite que las personas adultas mayores formen parte del mercado laboral y puedan beneficiarse con una remuneración económica, así como prestaciones de ley.

¿Quiénes pueden solicitar empleo con la tarjeta del INAPAM?

En este programa podrán participar todos los adultos mayores de 60 años o más que ya cuenten con:

Credencial del INAPAM.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Deben tener en cuenta que, al momento de agendar una entrevista con las empresas solicitantes, es posible que los empleadores soliciten requisitos adicionales que estén relacionados con el puesto que vayan a ocupar.

¿Cómo se puede solicitar un empleo en el INAPAM?

Los interesados deberán acudir a los módulos de Vinculación Productiva más cercanos a su domicilio en un horario de 08:00 a 14:00 horas con los documentos que solicita el Instituto y llenar una solicitud de inclusión social.

Al presentar la documentación, se realizará una entrevista con el promotor de Vinculación Productiva, para elegir la modalidad de empleo o voluntariado que mejor se adapte a su perfil.

¿Cuáles son los empleos que ofrece el INAPAM a los adultos mayores?

Los puestos a cubrir y que se encuentran con mayor frecuencia en las opciones del Instituto son:

Atención al cliente.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de almacén.

Vigilancia.

Control de accesos.

Empacador de tiendas comerciales.

Las vacantes que presenta el INAPAM dependen de las necesidades disponibles y de la entidad en la que radique el solicitante.