Sheinbaum insistirá en invitación para que el Papa visite México

Sheinbaum insistirá ante el Vaticano para que papa León XIV visite México (Edgar Negrete Lira)

Ante la visita diplomática del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en México, y la próxima visita del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró que insistirá en la invitación para que visite México.

La mandataria subrayó la importancia que representa el líder del Vaticano para la población católica en México, que sigue representando la mayor parte de los habitantes.

Además, señaló que actualmente el Papa representa la visión del debate sobre la regulación de las plataformas digitales y la Inteligencia Artificial, una medida que está próxima a ser adoptada por su gobierno.

Según Sheinbaum, la encíclica ‘Magnifica Humanitas’, publicada en mayo por León XIV, se ha convertido en una referencia mundial para discutir quién controla las plataformas digitales, quién define sus contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde conduce su expansión, ya que aborda la protección de la persona ante el desarrollo de la inteligencia artificial.

Reiteró que México mantendrá la separación entre Iglesia y Estado, pero defendió la importancia de considerar las reflexiones internacionales del Papa sobre la tecnología y otros asuntos humanitarios.