Protección Civil hace un llamado a reforzar medidas preventivas por lluvias

Lluvia Cuartoscuro (Fotógrafo Especial)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la población para mantener y reforzar las medidas preventivas ante el pronóstico de precipitaciones continuas en gran parte del país.

A consecuencia de las lluvias constantes acumuladas en las últimas semanas, la permeabilidad de los suelos ha disminuido de manera significativa, situación que incrementa las probabilidades de inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y arroyos, así como la saturación de los sistemas de drenaje en diversas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que las condiciones atmosféricas actuales propiciarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, estimadas entre los 50 y 75 mm, afectando directamente al sur y suroeste de Chihuahua, el noreste y este de Sinaloa, el noroeste, oeste y centro de Durango, el sur de Nayarit, el oeste de Jalisco, el centro y oeste de Guerrero, el oeste de Oaxaca, así como el sur y este de Chiapas.

Asimismo, el SMN pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en el sur de Baja California Sur, el norte, centro y sureste de Sonora, el centro y sur de Zacatecas, el noroeste de Aguascalientes, el centro y oeste de Colima y Michoacán, el centro y sur de Guanajuato, el norte y sureste de Puebla, el sur de Veracruz, el oeste de Tabasco, el norte de Campeche, y el oeste, centro y este de Yucatán.

De igual manera, la dependencia federal dio a conocer que se esperan intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 mm en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo, además de lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en el estado de Baja California.

Por lo tanto, la CNPC recomienda a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas a pie o en vehículo, ya que la fuerza del agua puede arrastrar con facilidad a personas y automóviles.

Protección Civil indicó monitorear constantemente el nivel de cuerpos de agua cercanos a las viviendas, identificar con antelación las rutas de evacuación hacia zonas altas y los refugios temporales habilitados por las autoridades locales. También preparada una mochila de emergencia con documentos oficiales, linterna, radio portátil y suministros básicos de primeros auxilios.

La Crónica de Hoy 2026