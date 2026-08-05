Canciller Velasco se reunió con el secretario de Estado del Vaticano

Este martes el canciller Roberto Velasco se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para dialogar sobre la agenda bilateral en el marco de la conmemoración de los 34 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Parolin arribó a México para una visita de tres días al país, del 4 al 6 de agosto, que contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y encuentros con otras autoridades mexicanas, como la secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó en una publicación en su cuenta de la red social X que Parolin viene a “fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México”, luego de que en 1992 se restableciera oficialmente el vínculo diplomático entre el país norteamericano y el Vaticano.

Según lo publicado por la CEM, la agenda de Parolin también contempla encuentros con el Diálogo Nacional por la Paz y miembros de la CEM, además presidirá una misa en la Basílica de Guadalupe.

La CEM compartió que la llegada del cardenal a territorio mexicano será también una “oportunidad” para compartir “nuestro anhelo” de que el papa León XIV visite a la Virgen de Guadalupe y a México.