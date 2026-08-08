Sheinbaum inaugura bachillerato en Texcoco; anuncia meta de 400 mil lugares durante su sexenio

Claudia Sheinbaum inaugura bachillerato en Texcoco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que se duplicará la meta nacional de 200 mil lugares de Educación Media Superior en todo el país, a 400 mil, debido a la demanda que se ha presentado, así lo informó en la inauguración de un Bachillerato Tecnológico Agropecuario en Texcoco, en el Estado de México.

Durante su discurso detalló que se trata de dos objetivos: por un lado, aumentar el número de preparatorias en todo el país, que se junta con el Plan Oriente del Estado de México que beneficia a 10 millones de habitantes.

“Todavía muchos jóvenes que salen de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cerca de su casa. Tienen que ir muy lejos y eso hace que no vayan a la escuela, y los jóvenes tienen que estar en la escuela. Así que por eso estamos haciendo muchas preparatorias”, afirmó.

“Hoy son 200 mil lugares más en el país y muy pronto vamos a anunciar que ha tenido tanta demanda las preparatorias que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para Educación Media Superior en todo el país”, agregó.

Claudia Sheinbaum detalló que el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México atiende a 10 millones de habitantes de los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Lo anterior, a través de obras de repavimentación, acceso al agua potable, drenaje, salud y educación, con la construcción en cada municipio de por lo menos una preparatoria, una Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) o para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ).

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, informó que en la construcción de este plantel, cuya orientación es agropecuaria, se invirtieron 50 millones de pesos (mdp) y otorgará el derecho a la educación a mil 80 estudiantes, 540 por turno.

El bachillerato cuenta con 2 edificios, 12 aulas, laboratorio multifuncional y 3 laboratorios de cómputo, área administrativa, así como cancha y plaza cívica. Además, este año inició la segunda etapa de construcción: una unidad de producción agropecuaria, lechera, avícola y porcina.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el nuevo Bachillerato Nacional otorga a las y los estudiantes dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior; y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.