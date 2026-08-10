Cárteles, dinero y redes ¿Qué hay detrás de los asesinatos de influencers? (Redes Sociales)

Ante el mas reciente asesinato de César Gastélum, un joven de 25 años, ha puesto bajo la lupa la violencia que ha alcanzado a influencers en México.

Durante una de sus transmisiones en vivo, César fue atacado y perdió la vida a manos de dos hombres que viajaban en una moto, mientras compartía su contenido a las afueras de un establecimiento de comida en Culiacán, Sinaloa.

El caso volvió a poner en el centro del debate la violencia contra los creadores de contenido, ya que en los últimos 10 años la lista de personas famosas asesinadas por delincuentes ha aumentado.

¿Cuántos influencers han perdido la vida en México?

Hasta hoy, son más de 30 los streamers que han perdido la vida en diferentes estados de la República Mexicana. Una de las entidades que más destaca es Culiacán, en donde hasta la fecha se han registrado 12 los asesinados.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador y colaborador de Animal Político, informo que “ser influencer en dicha zona sea una actividad de alto riesgo”, en este listado también destacan otras entidades como:

Baja California

Ciudad Juárez

Monterrey

Guadalajara

Estado de México

Michoacán

Guerrero

Ciudad de México

Puebla

Oaxaca

Yucatán

Chiapas

Se cree que algunos homicidios fueron por posibles vínculos con el crimen organizado

También se destaca que estos ataques, presuntamente, se encuentran relacionados con las disputas dentro del cártel de Sinaloa después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien se encuentra bajo arresto en Estados Unidos.

Se especula que estos crímenes se deben a la presunta cercanía de los famosos con grupos del crimen organizado. En algunos casos también han surgido señalamientos sobre los presuntos vínculos entre las víctimas y los agresores.

Se cree que los asesinatos fueron por un presunto vínculo entre las víctimas y las organizaciones criminales; hasta el momento no existe información oficial que permita establecer que esta sea la causa de la mayoría de los homicidios.