IMSS registró una baja de trabajadores registrados en julio pasado

Empleos en el IMSS El IMSS reportó la pérdida de 19,550 empleos registrados durante julio pasado, comportamiento que se atribuyó al fin del ciclo escolar y una etapa descendente del ciclo agrícola (Juan José Estrada Serafín)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que al corte del pasado 31 de julio, se tienen registrados 22 millones 760,154 puestos de trabajo, con lo que se convierte en la cuarta cifra más alta desde que se tenga registro y la mayor para un mes de julio.

Sin embargo, el instituto reconoció en su reporte mensual de puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, que en el séptimo mes del año, se registró una baja mensual de 19,550 puestos de trabajo, equivalente a una tasa negativa de -0.1%, ello, ocasionado por factores como la estacionalidad asociada al fin del ciclo escolar y en parte a la etapa descendente del ciclo agrícola.

Es importante destacar que del total de empleos registrados ante el IMSS, el 87% correspondieron a puestos permanentes y el 13% restante, fueron empleos eventuales, y para el caso de los trabajos permanentes alcanzaron los 19 millones 797,516, la tercera cifra más alta para cualquier mes de la serie histórica.

Con lo anterior, la creación de empleo en lo que va del año es de 243,078 puestos, de los cuales el 95.4% corresponde a trabajo permanente.

Asimismo, en los últimos doce meses se registró un crecimiento de 326,987 puestos de trabajo, equivalente a una tasa anual de 1.5%.

Por lo que se refiere a los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo, destacaron el de transportes y comunicaciones, con 7.5%; extractivo, con 4.3%, y servicios sociales y comunales, con 3.3%, en tanto que por entidad federativa destacaron Baja California y Oaxaca con aumentos anuales superiores a 5.5%.