CFE amplía su apuesta por energías renovables con proyecto solar en Campeche

La Esperanza Solar Imagen de apoyo

La energía solar comienza a tomar un papel más amplio dentro de las opciones que CFE Calificados ofrece a los grandes consumidores. La filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incorporó a La Esperanza Solar, uno de los proyectos que combinarán generación solar y almacenamiento de energía eléctrica de mayor tamaño en México.

El proyecto comenzó su construcción este mes en Campeche, en la Península de Yucatán, y es desarrollado por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), mediante su fondo Growth Markets Fund II.

La participación de CFE Calificados se da mediante un contrato de cobertura de largo plazo, con el que amplía su portafolio de energía renovable y, al mismo tiempo, se convierte en socio comercial estratégico para el proyecto.

La Esperanza Solar contempla una capacidad de generación fotovoltaica de 420 megawatts (MW). A esta infraestructura se sumará un Sistema de Almacenamiento de Energía Eléctrica (SAEE) con una potencia de 150 MW.

El sistema tendrá una duración de descarga de cinco horas y una energía total de descarga de 750 megawatts-hora (MWh).

La combinación busca atender una de las características propias de la generación solar: la electricidad se produce dependiendo de la disponibilidad de radiación solar.

Por ello, el almacenamiento permitirá guardar una parte de la energía generada durante las horas de mayor radiación para entregarla posteriormente, dependiendo de las condiciones de operación y de las necesidades del sistema eléctrico.

La posibilidad de almacenar la energía le dará al proyecto mayor flexibilidad para administrar la electricidad producida por la central.

Esto también permitirá contribuir al suministro eléctrico de la Península de Yucatán, una región donde la demanda de energía continúa aumentando.

El almacenamiento se convierte así en una pieza complementaria de la generación solar, al permitir que parte de la electricidad producida pueda utilizarse después de las horas de mayor disponibilidad del recurso solar.

Para CFE Calificados, el acuerdo no solamente representa la incorporación de otra fuente renovable a su portafolio.

Los contratos de cobertura de largo plazo también aportan certidumbre sobre la demanda de energía. Este elemento resulta relevante para proyectos de esta magnitud, ya que puede ayudar a concretar tanto su financiamiento como su construcción.

De esta manera, la filial de la CFE busca ampliar sus propias alternativas de energía limpia, pero también contribuir a que nuevos proyectos de generación renovable puedan desarrollarse en el país.

El acuerdo forma parte de la estrategia de CFE Calificados para ampliar y diversificar su portafolio mediante distintas tecnologías de generación.

La filial también busca acompañar a sus clientes en el proceso de transición hacia fuentes de energía más limpias, siguiendo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de esta oferta, durante este año CFE Calificados ha incorporado contratos de cobertura para proyectos de energía renovable.

Con estas opciones, los grandes consumidores pueden respaldar sus operaciones con energía renovable y contar con mayor certidumbre en el suministro.

El proyecto desarrollado por CIP también refleja el papel que CFE Calificados busca desempeñar dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La filial funciona como una comercializadora que, con el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad, participa en la incorporación de nuevas opciones de generación y suministro.