Cae el “X1″ de los “Caballeros Templarios”, extorsionadores de aguacateros en Michoacán

Detenidos Este grupo amenaza a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas. (SSPC)

Fue detenido Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado con una célula de “Los Caballeros Templarios”, grupo dedicado a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Este grupo amenaza a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGRR), con información del Centro Nacional de Inteligencia, ejecutaron de manera simultánea 11 órdenes de cateo en Uruapan y Ziracuaretiro, donde fueron detenidas 12 personas.

Durante los cateos se aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, dos vehículos, una motocicleta, cargadores, un inhibidor de señal, cajas de cigarros apócrifas, cartuchos útiles, dosis de narcótico, básculas grameras, teléfonos celulares, dos equipos de cómputo, dinero en efectivo y equipo táctico.