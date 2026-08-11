CFE Fibra E busca concretar oferta global para financiar expansión de infraestructura eléctrica

CFE Fibra E busca realizar oferta global para financiar expansión de infraestructura eléctrica

CFECapital solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar una oferta pública subsecuente en México de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) Serie A de CFE Fibra E, acompañada de una oferta privada internacional.

CFE Fibra E es el único vehículo con acceso a los ingresos generados por la Red Nacional de Transmisión (RNT). Los recursos netos obtenidos de la oferta global se destinarían a adquirir Derechos Fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido, con el propósito de continuar financiando la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica.

De concretarse, la operación incrementaría de manera inmediata la participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso Promovido, lo que permitiría generar rendimientos desde el momento de la inversión, sin periodos de maduración o construcción.

Los flujos de CFE Fibra E provienen del servicio de transmisión eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo un modelo caracterizado por operación exclusiva, contratación permanente del 100% de los activos y diversificación a nivel nacional.

En la operación, Bank of America, Citi y Santander fungirán como Coordinadores Globales; Actinver y BBVA participarán como Agentes Colocadores Conjuntos en México, mientras que BNP Paribas será Intermediario Conjunto en la oferta internacional.

La oferta global estará sujeta a la obtención de todas las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias, así como a las condiciones prevalecientes del mercado. CFECapital señaló que continuará evaluando de manera responsable el entorno para fortalecer la posición de CFE Fibra E y generar valor sostenible para sus tenedores.