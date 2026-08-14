Sismo en Santa Catarina, Nuevo León: ¿De cuánto fue el temblor? Este viernes se registró un sismo en Santa Catarina, Nuevo León; conoce de cuánto fue la magnitud (Imagen hecha con IA)

Durante la noche de este viernes 14 de agosto, se registró en Santa Catarina, Nuevo León, un sismo de magnitud 3.5. El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), indicando que el temblor ocurrió a las 20:06 horas.

De acuerdo con algunos usuarios en redes sociales, tras el sismo se habría registrado un fuerte estruendo; además, habitantes de la zona reportaron una ligera vibración en el suelo, provocando sorpresa entre los residentes.

Por su parte, Protección Civil no ha informado sobre daños en viviendas o personas heridas tras el sismo de esta noche.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en Santa Catarina, Nuevo León?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo de este viernes 14 de agosto de 2026 en Santa Catarina, Nuevo León, el cual fue de magnitud 3.5, tuvo su epicentro a 12 km al norte de Santa Catarina, con una profundidad de 5.0 km.

¿Se activó la alerta sísmica en Nuevo León?

El sismo que se registró en Santa Catarina, Nuevo León, este viernes 14 de agosto de 2026, no ameritó que se activara la alerta sísmica en el estado.

Esto se debe a que los sismos son categorizados según su intensidad, por lo que, si no superan los parámetros mínimos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), no se activa la alerta sísmica.