Gobernadores de Morena salen “en defensa de la soberanía”; acusan campaña para vincular a la 4T con el crimen organizado

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel con gobernadores de su partido en un consejo nacional

Tras la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Obrador por parte de Estados Unidos , los 24 gobernadores de Morena, salieron “en defensa de la soberanía” del país y acusaron una ”campaña de señalamientos” en contra de la Cuarta Transformación de quienes buscan vincular este movimiento con el crimen organizado, prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco.

“Hov enfrentamos nuevamente señalamientos y campañas de quienes pretenden presentar a nuestro movimiento como aquello que históricamente hemos combatido”, aseveraron

Sin embargo recalcaron que quienes durante años estuvieron vinculados con prácticas de corrupción, delitos de cuello blanco, intereses económicos contrarios al bienestar de las mayorías o vínculos con el crimen organizado, no tienen autoridad moral para dictar lecciones a un movimiento que ha luchado por transformar la vida pública de México

Sin mencionar por su nombre a Andrés Manuel López Beltrán, los gobernadores morenistas entre ellos la de Baja California, Marina del Pilar, --quien se encuentra en medio de la polémica por los audios filtrados donde se le exhibe en negociaciones con presuntos miembros del FBI en un intento por recuperar su visa—emitieron un posicionamiento “por la independencia y la soberanía nacional”, donde aseguran que no permitirán injerencia extranjera.

bandera de Morena

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”, sostuvieron

Ello en medio de versiones sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos donde estarían involucrados varios gobernadores morenistas en funciones así como secretarios de Estados y legisladores de Morena.

En este contexto, los mandatarios morenistas aseguraron que no abandonaran ni renunciaran a sus convicciones de defender las causas del pueblo mexicano “por presiones amenazas, campañas de desinformación o intereses particulares”.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones”, recalcaron

Recalcaron que “a los traidores a la patria siempre los juzga la historia”, en alusión a las denuncias que ha interpuesto en instancias internacionales como Estados Unidos , la oposición sobre todo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno donde acusan un presuntos “narcogobierno” en México y una seria de acciones antidemocráticas.

Los gobernadores morenistas recuerdan que vienen de un movimiento que nació de la lucha social, la organización popular y la convicción profunda de que la política debe estar al servicio del pueblo

“ Venimos de un movimiento que ha defendido, a lo largo de su historia, las causas más profundas y legítimas de nuestra nación: la justicia social, la democracia, la igualdad, la dignidad de las personas, así como la independencia, la soberanía y el derecho de México a decidir libremente su propio destino”, establecieron

Por ello, refrendaron que “frente a quienes buscan dividir, desintormar o sembrar miedo, responderemos con trabajo, compromiso у resultados”.

“Nos verán haciendo nuestra labor y cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos ha conferido. Seguiremos trabajando por la transformación de la vida pública, por la justicia social, por la democracia y por una nación cada vez más soberana y digna”, aseveraron