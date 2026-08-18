IMSS reporta 36% de incremento en cirugías; accidentes de motocicleta preocupan por alza en urgencias

IMSS reporta incremento del 36% en realización de cirugías (Galo Cañas Rodríguez)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante los primeros siete meses de 2026 incrementó en 36% las cirugías y en 37% las consultas de especialidad, como resultado de la ampliación de infraestructura hospitalaria, la contratación de personal médico y la apertura de nuevos turnos de atención.

Durante la presentación del informe, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que estas acciones buscan ampliar el acceso a los servicios de salud y reducir los tiempos de espera para los derechohabientes.

IMSS supera el millón de cirugías entre enero y julio

De acuerdo con el reporte, entre enero y julio de 2026 el Instituto realizó 1.1 millones de cirugías, cifra superior en 36%a las 698 mil registradas en el mismo periodo de 2023.

El funcionario atribuyó este crecimiento a la operación de mil 122 quirófanos distribuidos en 366 hospitales del IMSS.

Precisó que el total incluye procedimientos ambulatorios, es decir, aquellos que no requieren hospitalización. Entre las principales intervenciones se encuentran cirugías por fracturas, hernias, vesícula biliar, padecimientos intestinales y cataratas.

Crecen las consultas de especialidad y medicina familiar

En el mismo periodo se otorgaron 19 millones 735 mil consultas de especialidad, lo que representa un incremento de 37% respecto a años anteriores.

Zoé Robledo explicó que este aumento fue posible gracias a la contratación de médicas y médicos especialistas, la ampliación de turnos y la incorporación de nuevos hospitales a la red de atención.

Por su parte, las consultas de medicina familiar sumaron 64 millones 991 mil 126 entre enero y julio, frente a los 56 millones registrados en el mismo lapso de 2023.

El director del IMSS indicó que este crecimiento responde a la apertura de turnos vespertinos, de fin de semana, de tiempo completo y, en estados como Quintana Roo, incluso de atención nocturna.

Diabetes, hipertensión y accidentes de motocicleta, entre las principales causas de atención

El IMSS informó que los principales padecimientos atendidos en medicina familiar fueron la diabetes mellitus, con alrededor de 12 millones de consultas, además de enfermedades cardiovasculares —principalmente hipertensión—, traumatismos e infecciones respiratorias.

Asimismo, durante los primeros siete meses del año se registraron 10 millones de atenciones de urgencias.

Zoé Robledo destacó que los traumatismos derivados de accidentes de motocicleta representan una de las principales causas de ingreso a los servicios de urgencias, por lo que hizo un llamado a fortalecer la cultura de la seguridad vial como parte de las acciones de salud pública.

Expediente clínico electrónico busca reducir tiempos de espera

El titular del IMSS también informó que la consolidación del expediente clínico electrónico permitirá mejorar la gestión de las consultas de especialidad mediante un sistema de agendamiento digital.

Explicó que esta herramienta busca evitar el cierre manual de agendas, optimizar la asignación de citas y reducir los tiempos de espera para que las y los derechohabientes reciban atención médica especializada.