La operación permanente del INE la sostienen 30 de cada 100 pesos del presupuesto

El INE espera recibir el visto bueno a su Anteproyecto de presupuesto (Archivo)

Financiamiento del INE — La polémica que cada año inquieta por el presupuesto que se destina al Instituto Nacional Electoral (INE) para su operatividad no tiene mucho para rodeos, ya que de acuerdo con el órgano autónomo, de la cantidad global que se destina, 30 de cada 100 pesos son para sostener su operación permanente.

El Consejo General del INE) aprobó en días pasados su Anteproyecto de Presupuesto para el 2027 por 31 mil 431.9 millones de pesos, cantidad que de recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados, buscará sacar adelante compromisos como la operación permanente del Instituto, la organizar de las elecciones intermedias, federales y estatales de junio del próximo año, así como iniciar la organización de la elección judicial del 2028.

La consejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei Zavala, resaltó que el presupuesto del INE no es únicamente para la celebración de alguna elección ni se concentra en oficinas centrales, sino que se destina para sostener la capacidad nacional y territorial del Estado mexicano, con el objetivo de garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos.

El anteproyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, pero su aval definitivo corresponderán a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Guadalupe Taddei, los recursos destinados para el instituto Nacional Electoral mantienen la estructura territorial integrada por 300 juntas distritales, 32 juntas locales y 841 Módulos de Atención Ciudadana.

Desglosado el anteproyecto del presupuesto considera como prioridad el financiamiento público de partidos políticos y la previsión para una eventual consulta popular y revocación de mandato, monto global que asciende a 47 mil 10.7 millones de pesos.

De esta cantidad, no todos los recursos corresponden al gasto operativo del INE, y es que de cada 100 pesos considerados, 23 son para financiamiento de partidos y candidaturas independientes; 10 son para una previsión precautoria para mecanismos de participación ciudadana; mientras que de manera efectiva 30 pesos sostienen la operación permanente del Instituto, en tanto que 37 pesos se destinan para organizar los procesos electorales.

La Consejere presidenta del INE destacó que el presupuesto se ejerce en todo el país a través de las 300 juntas distritales ejecutivas, 32 juntas locales, 300 comisiones distritales de vigilancia, 32 comisiones estatales de vigilancia y 841 Módulos de Atención Ciudadana, así como en la elaboración de credenciales para votar, actualización del Padrón Electoral, capacitación ciudadana, instalación de casillas, fiscalización y elecciones confiables.

Guadalupe Taddei refiere que la operación permanente del INE prácticamente no registra aumento frente al aprobado en 2024, cuando fue de 14 mil 20.8 millones de pesos y que pasaría en el 2027 a los 14 mil 36.2 millones, una diferencia de 15.4 millones de pesos, es decir, un 0.1 por ciento de aumento.

En esta línea, la consejera presidenta del INE apuntó que lo que sí aumentan son as responsabilidades constitucionales, ya que se deben organizar elecciones federales y 32 elecciones locales, entre ellas la renovación de 17 gubernaturas y el inicio de trabajos para la elección judicial del 2028.

La Crónica de Hoy 2026