Resultados del ECOEMS Cambio de prepa tras resultados del ECOEMS: ¿Es posible y cuáles son las opciones? (Cuartoscuro)

La difusión de los resultados del examen de asignación a la educación media superior, Mi Derecho, Mi Lugar de ECOEMS 2026 este martes 18 de agosto ha generado inquietud entre los estudiantes que no lograron obtener un lugar en su primera opción educativa o que buscan una cambio de preparatoria.

Si bien no existe un trámite directo de cambio de escuela, el proceso oficial contempla una etapa de reasignación en planteles con lugares disponibles para quienes no hayan quedado satisfechos con su resultado original o figuren como “No asignados”.

¿Cómo consultar los planteles con lugares disponibles?

Para conocer la oferta educativa que aún cuenta con cupo, los aspirantes deben revisar el apartado correspondiente dentro de la Gaceta Electrónica de Resultados, accesible en el portal institucional miderechomilugar.gob.mx.

Los planteles educativos que suelen contar con disponibilidad para este periodo de reasignación son:

Colegio de Bachilleres (COLBACH)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

Dirección General del Bachillerato (DGB)

Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS / CETIS / DGETI)

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)

Instituto de Educación Media Superior de la CDMX (IEMS)

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex (SECTEI)

Paso a paso para solicitar un lugar extemporáneo

El registro de solicitudes con disponibilidad estará abierto del 19 al 26 de agosto de 2026 a través de internet:

Accede a la plataforma oficial miderechomilugar.gob.mx e inicia sesión utilizando tu Llave MX .

. Revisa y valida la información personal y escolar del aspirante.

Consulta el catálogo de planteles con cupo vacante y elige la institución de tu interés.

Confirma la elección para generar la nueva asignación.

Descarga e imprime el comprobante de admisión, el cual contiene las fechas e instrucciones para acudir a formalizar la inscripción.

La asignación de estos espacios se realiza por orden de solicitud y hasta agotar existencias, por lo que se sugiere realizar el trámite desde las primeras horas del 19 de agosto.

Restricciones en UNAM e IPN

Es fundamental precisar que instituciones de alta demanda como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), no realizan cambios de plantel de manera interna o externa durante el primer semestre.

Para poder realizar una modificación, deben concluir su primer año antes de solicitar un cambio de plantel por la vía de reingreso interno, según lo estipule la normativa de cada institución.