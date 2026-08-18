Pleito entre senadores de Morena por alcaldía de León; Emmanuel Reyes denunciará a Ricardo Sheffield por difamación

El senador Emmanuel Reyes rechazó financiamiento de la Iglesia Luz del Mundo como acusó su compañero, Ricardo Sheffield

La guerra interna por las candidaturas rumbo al 2027 en Morena comienza a provocar fracturas y un choque frontal por la alcaldía de León, donde los senadores Ricardo Sheffield y Emanuel Reyes Carmona se lanzan acusaciones mutuas y hasta denuncias ante las autoridades correspondientes y al interior del partido.

Luego de que el ex titular de Profeco, Ricardo Sheffield denunció que Reyes Carmona financia sus campañas con dinero de la Asociación religiosa la Luz del Mundo, esté anunció que presentará denuncias, tanto en los órganos partidario, como judiciales por difamación y calumnias.

“Por mi parte, yo voy a presentar un par de denuncias. La primera ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de mi partido, porque no se permite ni la difamación ni el señalamiento, mucho menos la calumnia. Él me está calumniando y, definitivamente, yo voy a proceder al interior del órgano intrapartidista.

“Y la otra va a ser por la vía civil. Por el daño a mi imagen, a mi figura, por las calumnias que está lanzando en mi contra”, anunció

El presidente de la Comisión de Economía del Senado, descartó de plano establecer un diálogo con Sheffield, pues acusó que no hay disposición del el ex titular de Profeco y en cambio solo ha obtenido ofensas y calumnias de su parte.

Entrevistado en la Vieja Casona de Xicoténcatl, Reyes Carmona , señalo que siempre ha buscado la unidad del movimiento pero Sheffield no atiende esa razón, por lo que procederá legalmente en su contra.

Aseguró que no puede estar siendo financiado por la Iglesia de la Luz del Mundo porque no esta en ninguna campaña,. “No sé por qué él esté asegurando esto”.

Sobre su vínculo con la Iglesia de la Luz del Mundo, dijo tener muchos amigos, en todas las iglesias.

“A mí me gusta involucrarme con todas las formas de pensamiento y de diversidad religiosa. Yo soy un hombre plural, soy un hombre progresista, soy un hombre que empujo derechos y que no permito ningún tipo de discriminación religiosa ni por sexo ni por orientación sexual ni por afinidad político partidista, pueblos indígenas y o afromexicanos. Entonces, me parece que eso me ha permitido también tener una agenda muy amplia y muy diversa”.

Reyes Carmona también desmintió que no reúna los requisitos legales para aspirar a la alcaldía leonesa como lo señaló Sheffield, por lo que acudirá ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena a denunciar al exprocurador federal del Consumidor y también por la vía civil lo demandará por daño moral. Dijo que advirtió no permitirá que le levanten falsos.

“Imagínense ustedes, se atrevió a decir que expedí carta de residencia en cinco municipios. Pues, que lo demuestre o que haga una consulta al portal de acceso a la información, o que sencillamente entreviste a los secretarios de ayuntamientos de estos cinco municipios de los cuales él está señalando. Y, bueno, pues ya son varias declaraciones y claro que es necesario desmentirlo.

Sobre la alcaldía de León, dijo que será un reto personal quitarle la joya de la corona al PAN en Guanajuato y también a Movimiento Ciudadano.