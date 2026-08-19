A diez años de Nochixtlán, persiste la exigencia de justicia

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El pasado 19 de junio se cumplieron diez años de los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, un episodio que permanece como uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia reciente del magisterio mexicano. Durante diez días, maestras, maestros, familiares de las víctimas y organizaciones sociales reiteraron su exigencia de verdad, justicia y reparación integral, señalando directamente a Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública, como responsable político de la violencia ejercida contra el magisterio, y demandando que se le abra una carpeta de investigación.

Los acontecimientos de 2016 sucedieron en el contexto de las protestas contra la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nuño, como titular de la SEP, fue uno de los principales defensores de dicha reforma, la cual generó un amplio rechazo entre sectores del magisterio, especialmente de la CNTE. Diversas organizaciones sostienen que la estrategia gubernamental para imponer la reforma contribuyó a un clima de confrontación que culminó en los hechos de Nochixtlán, donde murieron ocho personas.

A una década de distancia, la memoria de las víctimas forma parte de la conciencia histórica del país. Para las familias, el paso del tiempo no ha disminuido la demanda de esclarecimiento ni el reclamo de garantías de no repetición. Durante los actos conmemorativos, representantes del magisterio recordaron que Nochixtlán simboliza la resistencia contra la reforma educativa y reiteraron que la construcción de la memoria histórica debe ir acompañada del acceso a la verdad y la justicia.

Diez años después, el caso continúa siendo un referente en la discusión sobre el uso de la fuerza pública, la protección de los derechos humanos y la relación entre el Estado y los movimientos sociales en México.