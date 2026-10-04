EU y Querétaro amplían cooperación en seguridad con nueva academia policial

Estados Unidos y Querétaro ampliaron su cooperación en materia de seguridad con la colocación de la primera piedra de la nueva Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, instalación que será destinada a fortalecer las capacidades de las autoridades para combatir actividades delictivas.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que la academia representa un nuevo paso en la colaboración bilateral y destacó que será la primera instalación de su tipo en México y América Latina enfocada específicamente en capacitar a autoridades encargadas de detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito y otros tipos de contrabando.

Durante el acto, en el que acompañó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, Johnson sostuvo que la seguridad compartida entre ambos países requiere acciones, recursos e instituciones sólidas.

De acuerdo con la declaración difundida por la Embajada de Estados Unidos, durante la última década ese país ha destinado más de 10 millones de dólares para apoyar la capacitación y el equipamiento de instituciones de seguridad en Querétaro.

Asimismo, desde 2015, la cooperación estadounidense ha permitido capacitar a 4 mil 732 participantes de instituciones de seguridad y justicia del estado, entre ellos mil 714 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El apoyo también ha incluido capacitación especializada, laboratorios forenses con acreditación internacional, unidades caninas, tecnología y equipo forense.

Johnson destacó que los agentes formados en la nueva academia podrán trasladar los conocimientos y capacidades adquiridos a sus respectivas unidades, estados y comunidades en distintas regiones de México.

El diplomático advirtió que los grupos criminales se adaptan constantemente, por lo que consideró necesario mantener una ventaja mediante una mayor capacitación, tecnología, inteligencia y cooperación entre las instituciones de ambos países.

Finalmente, afirmó que el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo conjunto de capacidades contribuirán a mejorar la seguridad de las comunidades, fortalecer el Estado de derecho y proteger los intereses compartidos de México y Estados Unidos.