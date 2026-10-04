Huracán Rachel Huracán Rachel alcanza categoría 2: ¿cuáles serán los estados más afectados por las lluvias hoy 4 de octubre? (Pexels)

El Huracán Rachel ha recobrado fuerza tras convertirse en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre de 2026. Ante este fortalecimiento, las autoridades meteorológicas advierten que se mantendrán condiciones climáticas severas en el Océano Pacífico.

¿Dónde se ubica el huracán Rachel y qué zonas afectará?

El centro del huracán Rachel registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se ubica aproximadamente a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en la península de Baja California Sur. Aunque la formación ciclónica se mantuvo en categoría 1 desde el pasado viernes, durante el transcurso del sábado del 3 de octubre sus vientos comenzaron a intensificarse de manera paulatina.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bandas nubosas de Rachel ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur durante las próximas 24 horas. Asimismo, su circulación generará un incremento en el oleaje a lo largo de las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

La SMN confirmó que Baja California Sur es la única entidad donde las precipitaciones directas de este domingo se atribuyen de forma inmediata al paso del huracán.

¿En qué otros estados del país se registrarán precipitaciones?

A la par de la trayectoria del ciclón, el SMN pronostica un escenario de lluvias en la mayor parte del país debido a la interacción de diversos fenómenos atmosféricos. Las entidades que prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, son:

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Hidalgo.

Puebla.

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Por otro lado, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en las entidades de Coahuila y Campeche. Finalmente, en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo se mantendrá el pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.