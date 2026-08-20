Acuerdan TecNM y CECyTEM garantizar “libre tránsito estudiantil” y fortalecer educación tecnológica

La firma elimina las barreras que dificultaban el tránsito entre los distintos niveles educativos y amplía las alternativas para que las y los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades científicas, tecnológicas y profesionales.

El titular de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebró la firma del Convenio de Libre Tránsito de Estudiantes entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) al referirse al documento como “un paso histórico para fortalecer la educación tecnológica y garantizar que las y los jóvenes tengan mayores oportunidades para continuar sus estudios de nivel superior”.

El acuerdo, impulsado por la Coordinación Nacional de los CECyTE (ODES), articula de manera formal a dos subsistemas con vocación técnica y tecnológica, con énfasis inicial en la Ciudad de México y el Estado de México para fortalecer la continuidad académica en todo el país. En este sentido, Delgado adujo que la firma elimina las barreras que dificultaban el tránsito entre los distintos niveles educativos y amplía las alternativas para que las y los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades científicas, tecnológicas y profesionales.

El funcionario federal suscribió el convenio con el coordinador nacional de los CECyTE, Iván Flores Benítez, y con el director general del CECyTEM, Joel Cruz Canseco; también lo firmó el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, quien calificó el texto como un “hermanamiento entre dos sistemas educativos que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad”.

En sintonía, el coordinador nacional de los CECyTE, Iván Flores Benítez, explicó que el acuerdo contempla libre tránsito y continuidad académica, articulación curricular y revalidación de asignaturas mediante el modelo de competencias, así como formación docente e investigación conjunta vinculada con los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Destacó también el uso compartido de laboratorios, talleres y otros espacios de los 17 tecnológicos del Valle de México y Valle de Toluca, además de los planteles tecnológicos de la Ciudad de México, así como la certificación de competencias y microcredenciales para que las y los jóvenes egresen con mayores herramientas y valor agregado para el sector productivo. “Es histórico que el TecNM, por primera ocasión, abre las puertas a la Educación Media Superior”, afirmó.

Joel Cruz Canseco, director general del CECyTEM, agradeció la apertura del TecNM y señaló que la educación técnica mantiene un compromiso con el humanismo y con el desarrollo de las vocaciones productivas. “Este convenio pone a prueba nuestros modelos académicos para que nuestros jóvenes lleguen preparados, no por la puerta fácil, sino compitiendo de manera efectiva”, expresó. Asimismo, solicitó evaluar la incorporación futura de las Universidades y Tecnológicos del Bicentenario del Estado de México.