Manuel Velasco destapa a Harfuch como presidenciable en 2030 e indiscutible ganador

Manuel Velasco Coello

Aunque todavía faltan varios años para la elección presidencial de 2030, el senador y coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, colocó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre los posibles perfiles competitivos para la próxima sucesión presidencial.

En declaraciones a medios de comunicación, Velasco calificó al funcionario como “el Pedro Infante de la política”, en referencia a la popularidad que, según afirmó, mantiene entre la ciudadanía.

El legislador chiapaneco reconoció que aún es prematuro hablar de candidaturas para 2030, pero sostuvo que Harfuch aparece en los primeros lugares de los sondeos públicos que se han difundido hasta ahora.

Velasco destaca resultados en seguridad

Como parte de los argumentos para explicar la popularidad del secretario, Velasco destacó los resultados que, según dijo, ha obtenido desde que asumió las tareas de seguridad a nivel federal.

El senador afirmó que entre 2024 y la fecha se ha registrado una reducción de 52% en los homicidios dolosos y aseguró que durante la actual estrategia de seguridad se han desmantelado más de 2,600 laboratorios vinculados con actividades del crimen organizado.

“Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2,600 laboratorios. El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad”, sostuvo.

Velasco consideró que la trayectoria de García Harfuch y los resultados que le atribuyó en materia de seguridad son algunos de los factores que explicarían su nivel de aceptación.

Harfuch rumbo a 2030

El coordinador del PVEM en el Senado señaló que una eventual candidatura dependería de que Harfuch decida participar y mantenga los resultados que, desde su perspectiva, ha obtenido hasta ahora.

“Si él decide participar y sigue dando estos resultados, sin duda alguna sería un proyecto ganador”, afirmó.

Velasco también destacó que, desde su experiencia como candidato, la persona que compite puede tener un peso importante en una elección, incluso por encima del partido político.

“He sido candidato en varias ocasiones y la experiencia es que los candidatos son más importantes que los partidos. La ciudadanía al final vota por la persona”, expresó.

Por ahora, García Harfuch no ha anunciado una aspiración presidencial para 2030, por lo que las declaraciones de Velasco representan el respaldo de un dirigente político a una eventual candidatura, en un proceso electoral que todavía no comienza formalmente.