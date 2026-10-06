Defiende Ruth González nepotismo; “en estatutos del PVEM no está estipulado”, justifica sobre eventual candidatura a SLP

La senadora Ruth González Silva con su esposo el gobernador de SLP. Ricardo Gallardo Especial

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, defendió el nepotismo, al advertir que en los estatutos del Partido Verde no se establecen una prohibición para que un familiar suceda a otro en un cargo de elección popular.

“En los estatutos que tiene mi partido no está estipulado”, respondió al referirse ante la posibilidad de ser la candidata de su partido al gobierno de San Luis Potosí, que la colocaría en el escenario de suceder a su esposo, Ricardo Gallardo, actual mandatario de esa entidad

Al referirse al tema agregó que, si finalmente decide participar, no habría impedimento por parte de los dirigentes nacionales del PVEM.

“En los estatutos que tiene mi partido, y mi partido no prohíbe que un familiar suceda uno que ya está en el cargo, entonces lo que yo asimilo es que la gente es la que va a votar, la gente es la que decide, pues yo no he recibido ningún tema en este sentido por parte del partido, entonces lo que la dirigencia nacional decida”, aseveró

Cabe recordar que el PVEM decidió previamente no registrar a la senadora en el proceso interno de Morena, debido a las reglas de ese partido que restringen la posibilidad de que familiares sucedan a funcionarios en el mismo cargo.

Sin embargo, el Verde ha mantenido abierta la posibilidad de respaldar a González.

Dijo que ello en caso de que haya posibilidad de obtener la candidatura y si no respaldará a quien sea electa o electo.

“Si hay alguna posibilidad de que yo pueda contener y si no también vamos a apoyar a quien resulte el representante, en San Luis Potosí hay muchos cuadros relevantes, el ejecutivo menciono ayer a algunos, entonces quien sea vamos a estar apoyando”, aseveró

González Silva evitó pronunciarse de manera definitiva sobre la dimensión política o moral de una eventual sucesión entre familiares y trasladó la decisión al electorado.

“La gente es la que va a votar, la gente es la que va a decidir”, sostuvo al ser cuestionada sobre cómo asimila el debate en torno a su posible candidatura.

Sin embargo, la legisladora mantiene abierta la posibilidad de contender por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, aunque aseguró que por ahora no está concentrada en una eventual campaña y que su prioridad es su trabajo legislativo.

Ante los cuestionamientos sobre sus aspiraciones y el debate en torno al nepotismo, la legisladora sostuvo que todavía no ha tomado una decisión definitiva y que será hasta diciembre o enero cuando, de acuerdo con los tiempos de su partido, se determine si participará en el proceso para buscar la candidatura.

“Yo no me hago ninguna contienda. Yo me hago en mi tarea legislativa”, afirmó González Silva, quien señaló que actualmente se encuentra enfocada en la preparación de su informe legislativo y en dar seguimiento a sus iniciativas en el Senado.

La postura de González Silva ocurre en un escenario en el que el tema del nepotismo se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión alrededor de la sucesión en San Luis Potosí.

En mayo, la dirigencia nacional del partido argumentó que una eventual candidatura no constituiría nepotismo porque se trataría de una elección en la que la ciudadanía tendría la decisión final mediante el voto.

Será hacia diciembre o enero, dijo, cuando se conozca si dará el siguiente paso en la carrera por la gubernatura de San Luis Potosí.