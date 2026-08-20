Ahora acude Alito a la ONU; denuncia “grave situación” en México, listas y vínculos con crimen organizado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno acude a la ONU

Como parte de su estrategia en instancias internacionales, el l dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una denuncia para poner en conocimiento de la comunidad internacional “la grave situación” que atraviesa México y las violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno morenista encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum entre ellas la elaboración de “una lista negra” integrada por periodista críticos al régimen o miembros de la oposición así como vínculos del gobierno con el crimen organizado.

“Expuse cómo desde el Gobierno de México se integran y publican listas de críticos, periodistas, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanos que se han vuelto incómodos por ejercer su libertad de expresión”, reveló

Recalcó que la denuncia es por incumplimiento del gobierno mexicano de los compromisos internacionales establecidos en la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo.

“No vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país, aunque eso moleste, incomode o haga enfurecer al régimen”, estableció

La denuncia dirigida al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres advierte sobre la colusión de autoridades emanadas de MORENA con los cárteles del crimen organizado, la captura de los órganos electorales, particularmente del INE y la destrucción del sistema democrático y judicial del Estado mexicano.

El dirigente tricolor aseveró que también denunció la censura y la persecución política a los opositores, los intentos por decidir qué información pueden recibir los mexicanos a través de los llamados Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que han generado gran polémica y temor en la industria mexicana.

Otros de los temas que denunció el dirigente tricolor en la ONU es la obligación de registrar las línea telefónicas con las que se entregan datos biométricos para hacerlo así como la , la crisis de desaparición forzada de personas y la consolidación de un régimen autoritario.

México –advirtió--está enfrentando una concentración de poder que amenaza libertades, derechos e instituciones construidas durante décadas. Por eso estamos llevando esta denuncia ante la comunidad internacional.

La dirigencia nacional de Morena ha acusado al tricolor de traidores a la patria por acusar al gobierno mexicano ante instancias internacionales en un intento por una presunta intervención extranjera.

Si embargo, el PRI, recalcó que mantendrá la a batalla dentro y fuera de México, ante todas las instancias que sean necesarias.

“El PRI siempre defenderá la democracia, los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos”, indicó