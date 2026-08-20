¿Te pueden quitar la pensión del IMSS?: quiénes pueden perderla y qué hacer para evitar problemas

Pensión IMSS 2026: ¿Se puede modificar la mensualidad? Si hubo un error en tu mensualidad de la Pensión IMSS, conoce cómo puedes corregirlo (IMSS y Pexels)

Para muchas personas en México, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa su sostén económico día a día. Sin embargo, hace unos días la institución informó sobre la posibilidad de anular este pago a personas que tengan alguna irregularidad.

La noticia tomó fuerza a principios de agosto sobre supuestos trabajadores que perderían su pensión, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este sentido, es verdad que existen criterios judiciales y reglas de seguridad social que permiten revisar situaciones particulares cuando existen inconsistencias en la información laboral, semanas cotizadas, salarios registrados o en la propia forma en que se obtuvieron determinados derechos.

¿La Suprema Corte ordenó quitar las pensiones del IMSS en agosto de 2026?

Muchas personas tienen dudas de si el IMSS estaría endureciendo la revisión de expedientes pensionarios y de si la Suprema Corte habría respaldado la cancelación de prestaciones cuando existen irregularidades.

Sin embargo, el Semanario Judicial de la Federación señala que los asuntos relacionados con pensiones son diversos y se refieren a circunstancias concretas, las cuales te enlistamos a continuación:

Simuladores de empleo: Personas que fueron registradas ante el Instituto mediante supuestas empresas o cooperativas que en realidad no existían, con el objetivo de recuperar la vigencia de sus derechos sin que hubiera una relación laboral auténtica.

Personas que fueron registradas ante el Instituto mediante supuestas empresas o cooperativas que en realidad no existían, con el objetivo de recuperar la vigencia de sus derechos sin que hubiera una relación laboral auténtica. Pensionados por invalidez que regresaron ilegalmente a trabajar: Personas que reciben una pensión por invalidez y posteriormente volvieron a laborar en el mismo puesto o desempeñando actividades similares a aquellas que provocaron su incapacidad, sin informar esta situación al Instituto.

Personas que reciben una pensión por invalidez y posteriormente volvieron a laborar en el mismo puesto o desempeñando actividades similares a aquellas que provocaron su incapacidad, sin informar esta situación al Instituto. Derechohabientes con pensiones incompatibles: Situaciones en las que una persona recibe simultáneamente dos o más pensiones que, de acuerdo con la legislación vigente, no pueden otorgarse de manera conjunta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con determinadas pensiones de viudez y orfandad cuando se superan los límites establecidos por la ley.

Situaciones en las que una persona recibe simultáneamente dos o más pensiones que, de acuerdo con la legislación vigente, no pueden otorgarse de manera conjunta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con determinadas pensiones de viudez y orfandad cuando se superan los límites establecidos por la ley. Registro de salarios que no corresponden a la realidad: Casos en los que un trabajador aparece registrado con un salario considerablemente mayor durante su último periodo de cotización, con la intención de incrementar artificialmente el monto de su futura pensión, pese a que dicho ingreso no coincide con su historial salarial.

¿Qué pasa si el IMSS detecta una irregularidad?

El primer punto que debe quedar claro es que una irregularidad no debe interpretarse automáticamente como una cancelación inmediata de la pensión para todos los casos.

La consecuencia depende de qué se detectó, qué prestación está involucrada, cómo se obtuvo el derecho y cuál es la determinación concreta de la autoridad.

Por eso, si una persona recibe una notificación del IMSS relacionada con su pensión, debe leer cuidadosamente el documento y verificar cuál es la causa de la revisión.

No es lo mismo una diferencia administrativa que una controversia sobre la existencia de una relación laboral o la procedencia misma de una prestación.

En todos los casos, resulta importante conservar evidencia documental.

¿Qué hacer si el IMSS te avisa que tu pensión será suspendida o retirada?

Si algún día recibes una notificación del IMSS informándote que tu pensión será suspendida o dada de baja, lo primero es mantener la calma, pero no dejar pasar el tiempo. No se trata de ignorar el aviso: hay mecanismos legales para inconformarse y defender tu derecho.

Una de las opciones es presentar un recurso de inconformidad, dentro del plazo que establece la ley. Para hacerlo, será importante reunir todos los documentos que ayuden a comprobar que tu situación laboral fue completamente real. Por ejemplo, pueden servir contratos, recibos de nómina timbrados y otros documentos que permitan demostrar que sí existió una relación de trabajo y que no hubo intención de alterar o simular las semanas cotizadas.

También puede ser buena idea buscar la orientación de un abogado especializado en pensiones y seguridad social. Estos casos pueden volverse complicados, especialmente cuando existen señalamientos relacionados con registros irregulares o simulación laboral.

El IMSS cuenta con espacios de atención en sus subdelegaciones para revisar este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando la institución determina que hubo una simulación laboral detectada mediante el análisis de información y cruces de datos, recuperar la pensión puede ser mucho más difícil.

¿Qué documentos pueden ayudar a defender una pensión?

Los trabajadores que estén próximos a pensionarse, así como quienes ya reciben una prestación, deberían conservar documentación relacionada con su trayectoria laboral. Entre los documentos que pueden resultar útiles están:

Contratos de trabajo.

Recibos de nómina.

Comprobantes de pago.

Constancias laborales.

Avisos de alta y baja ante el IMSS.

Estados de cuenta.

Comprobantes de modificaciones salariales.

Constancias de semanas cotizadas.

Resoluciones emitidas por el IMSS.

Documentos relacionados con el trámite de pensión.

Contar con esta información puede ser especialmente importante cuando existe una diferencia entre la historia laboral de una persona y los datos que aparecen en los registros institucionales.

¿Cómo consultar las semanas cotizadas del IMSS?

El IMSS dispone de un servicio específico para consultar las semanas cotizadas. La plataforma solicita datos del asegurado y permite revisar la información registrada.

También existe Mi Pensión Digital, herramienta del Instituto que permite realizar distintos procesos relacionados con la pensión y obtener una proyección de la prestación.

Revisar esta información con anticipación es una de las medidas más sencillas para detectar posibles inconsistencias antes de que llegue el momento de solicitar la pensión.

¿Qué deben revisar los trabajadores antes de pensionarse?

La mejor estrategia para evitar sorpresas es revisar el expediente con anticipación. Antes de iniciar el trámite, conviene comprobar:

Cuántas semanas reconoce el IMSS

Qué salario aparece registrado

Qué régimen de pensión corresponde

Si existen periodos sin cotizaciones

Si las altas y bajas coinciden con la historia laboral

Si existen modificaciones salariales correctamente documentadas

Si la información personal está actualizada

Qué documentos pueden acreditar la trayectoria laboral

El IMSS cuenta con una guía para tramitar la pensión en la que se contemplan aspectos como el tipo de pensión, régimen, semanas cotizadas y otros elementos del proceso.