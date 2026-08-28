Busca México comprar material médico más barato en China; sacrifican calidad: industria textil

Vendas, gasas, cubrebocas entre los artículos de curación que provee la industria textil

La industria textil y farmacéutica alertaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abrió las compras públicas del sector salud a China, India y hasta Pakistán para proveer medicamentos y material de curación como vendas y gasas, a un menor costo aunque ello implica sacrificar calidad y hasta un riesgo sanitario para los derechohabientes.

Este viernes, las autoridades hacendarias notificaron a la Concamin y agremiados de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaitex) y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) que la licitación LA-12-NEF-012NEF001-I-285-2026 de medicamentos y material de curación fue declarada internacional, donde puede participar prácticamente cualquier empresa de cualquier parte del mundo, incluso países que no tienen tratado en México.

El presidente de la Canaintex, Rafael Torre Lamuño, acusó que esta decisión no solo contraviene el Plan México, sino que existe un riesgo sanitario y de calidad en los productos que llegarán a los derechohabientes.

Esta decisión –agregó--representanta una “mala noticia” para la industria nacional, pues se pierde la oportunidad de generar empleos, aumentar la producción nacional y crecimiento económico. “Va en detrimento del discurso de la presidenta de México Claudia Sheinbaum (de privilegiar lo hecho en México), del Plan México”.

­­­­­­­­­­­­­Con esta decisión del gobierno mexicano se sientan las bases para que cualquier empresa pueda ser proveedora de insumos textiles y sanitarios para el sistema de salud pública correspondientes al periodo 2027-2028.

El presidente del organismo empresarial textil advirtió que la adquisición de material de curación y ropa médica desechable a proveedores asiáticos pone en riesgo la atención hospitalaria.

El presidente de la Canaintex dijo que los sectores afectados estiman un impacto económico y social que genera relegar al mercado interno. Las industrias vinculadas a la cadena de valor textil y sanitaria representan a más de 9,000 unidades de negocio y generan cerca de 1.8 millones de empleos directos e indirectos en el país.

Reemplazar la producción nacional por importaciones debilita la derrama económica local y contraviene el objetivo de reactivar el consumo e inversión interna.

Aunque se estima de manera preliminar que los precios ofrecidos por proveedores chinos e indios podrían situarse entre un 30% y 40% por debajo de los costos nacionales, la industria aclaró que no se trata de una competencia en igualdad de condiciones.

Los insumos nacionales pagan regulaciones, pruebas normativas y procesos de certificación ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que los productos de importación exenta o de rápida entrada no garantizan.

Resaltó que es entendible la motivación central de la SHCP de un ahorro presupuestal y la disciplina fiscal, el sector privado sostuvo que los productos extranjeros carecen de las certificaciones requeridas a los fabricantes locales.

“Van a comprar una calidad inferior que no cumple con las certificaciones de Cofepris que se necesitan. Va totalmente en contra de la visión del Plan México y va en detrimento del sector salud porque son productos de menor calidad y sin aval sanitario”, acotó Rafael Torre.

La decisión ha generado desconcierto e inconformidad en el aparato productivo nacional. Mientras a las empresas maquiladoras e industrias locales se les exige integrar porcentajes de contenido nacional y cumplir estrictos marcos normativos, las compras públicas prioritarias optan por esquemas de licitación abierta por mero criterio de precio.

Los dirigentes empresariales hicieron un llamado a la Secretaría de Hacienda y a las autoridades de salud para revisar los criterios de las licitaciones en puerta y garantizar que las compras públicas prioricen el desarrollo industrial del país y la seguridad de los pacientes en el sistema nacional de salud.