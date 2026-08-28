Movimiento Ciudadano ve condiciones para competir por la gubernatura de Campeche en 2027

Movimiento Ciudadano (MC) asegura que se encuentra en una posición favorable para competir por la gubernatura de Campeche en las elecciones de 2027, luego de que una encuesta reciente de Crónica colocara al partido naranja cerca de Morena en las preferencias electorales.

Paul Arce, diputado local y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Campeche, afirmó que el crecimiento del partido no es reciente, sino resultado de varios años de trabajo en el estado. Señaló que desde hace aproximadamente nueve años han buscado construir una opción política para los ciudadanos y que los resultados obtenidos en gobiernos municipales y en el Congreso local han ayudado a fortalecer su presencia.

El estudio señala que, en un escenario con Pablo Gutiérrez Lazarus como posible candidato de Morena y Eliseo Fernández Montúfar por Movimiento Ciudadano, Morena tendría 40 por ciento de las preferencias, mientras que Movimiento Ciudadano alcanzaría 31 por ciento. El PRI aparece con 5 por ciento.

El estudio también señala que la elección de 2027 podría dejar atrás la competencia de tres partidos que se observó en 2021, para convertirse principalmente en una disputa entre Morena y Movimiento Ciudadano. Además, la encuesta encontró que 68 por ciento de los entrevistados desaprueba la forma de gobernar de la gobernadora Layda Sansores, mientras que 18 por ciento la aprueba.

Para Paul Arce, estos resultados reflejan el trabajo que Movimiento Ciudadano ha realizado en los últimos años. Explicó que el partido ha buscado mantenerse cercano a los ciudadanos mediante acciones en los municipios donde gobierna y desde el Congreso del Estado. El dirigente emecista aseguró que una de las principales estrategias del partido será mantener el trabajo en territorio, escuchar las necesidades de la población y ofrecer resultados en temas como servicios públicos, leyes e iniciativas. “Lo que vale la pena” es que los ciudadanos observen el trabajo que se realiza y tomen una decisión de cara a junio de 2027, sostuvo Arce durante la entrevista. También consideró que existe un sector importante de ciudadanos que todavía no ha decidido su voto y que ese grupo será fundamental durante el proceso electoral.

Inseguridad, el principal problema

Uno de los principales retos que enfrenta Campeche, de acuerdo con la encuesta, es la inseguridad. El estudio señala que 41 por ciento de los ciudadanos considera que la inseguridad, el crimen y la violencia son el principal problema del estado. En segundo lugar aparecen las vialidades, los baches y la falta de infraestructura, con 25 por ciento, mientras que 17 por ciento menciona el empleo y la economía.

Ante esta situación, Arce criticó la estrategia de seguridad del actual gobierno estatal y afirmó que, desde la perspectiva de Movimiento Ciudadano, se necesita una estrategia más clara para combatir tanto los delitos menores como los delitos de mayor gravedad. El coordinador estatal mencionó particularmente los asesinatos y el narcomenudeo como problemas que, según su opinión, se han incrementado en Campeche. Dijo que, en caso de llegar al gobierno estatal, Movimiento Ciudadano buscaría aplicar una estrategia de seguridad y trabajar también en materia de justicia.

Empleo y desarrollo económico

Otro de los puntos que Movimiento Ciudadano considera prioritarios es la generación de empleos. Arce explicó que el estado necesita atraer nuevas empresas y ofrecer condiciones para que los inversionistas encuentren en Campeche una opción para instalarse. Para ello, dijo, se deben ofrecer incentivos y garantizar que exista mano de obra disponible.

El dirigente relacionó además el desempleo con la inseguridad, al considerar que la falta de oportunidades económicas puede provocar que algunas personas busquen otras formas de obtener ingresos. La encuesta de La Crónica también coloca al empleo y la economía entre las principales preocupaciones de los campechanos, aunque por debajo de la inseguridad y los problemas de infraestructura.

MC descarta alianza de partidos

Sobre la posibilidad de construir una alianza electoral para enfrentar a Morena en 2027, Paul Arce descartó que Movimiento Ciudadano tenga como prioridad una alianza entre partidos políticos.

Explicó que el partido busca principalmente construir una alianza con los ciudadanos, incluso con personas que anteriormente hayan militado en otras fuerzas políticas, siempre que compartan las ideas y el proyecto de Movimiento Ciudadano. “Alianza de siglas” sería complicada, sostuvo, debido al rechazo que, según su percepción, tienen algunos partidos entre los ciudadanos. Por ello, señaló que el objetivo es sumar a personas que quieran participar en el proyecto emecista.

Iniciativas pendientes en el Congreso

Además de la preparación rumbo a 2027, Movimiento Ciudadano aseguró que continuará impulsando iniciativas desde el Congreso de Campeche. Arce mencionó propuestas relacionadas con personas y niños con cáncer, seguridad y desarrollo económico. También señaló que han solicitado que la Secretaría de Seguridad comparezca ante el Congreso para explicar la situación que enfrenta el estado.

Entre las propuestas pendientes mencionó una ley de desarrollo económico presentada por diputados de Movimiento Ciudadano, la cual, aseguró, todavía no ha sido dictaminada. El coordinador estatal dijo que el partido continuará presionando para que las iniciativas que han sido solicitadas por los ciudadanos puedan avanzar y convertirse en leyes.

De esta manera, Movimiento Ciudadano busca llegar a 2027 con una estructura fortalecida y con el argumento de que su crecimiento se debe al trabajo realizado en los municipios y el Congreso. Aunque Morena mantiene una ventaja en algunos escenarios de la encuesta, los resultados también muestran una competencia cercana entre ambas fuerzas políticas. El proceso electoral todavía no comienza formalmente, por lo que los partidos tendrán varios meses para definir candidaturas, propuestas y estrategias para convencer a los ciudadanos.

Para Arce, el objetivo es mantener el crecimiento que Movimiento Ciudadano ha registrado y convertirlo en votos durante la elección de 2027. Su apuesta principal, afirmó, será mantenerse cerca de la población y presentar resultados en temas que actualmente preocupan a los campechanos, como seguridad, empleo, economía e infraestructura.