Aves obligan a hacer maniobra de emergencia a helicóptero donde viajaba Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas

Eduardo Ramírez El helicóptero del gobernador de Chiapas hizo una maniobra e emergencia

El helicóptero en el que viajaba Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, tuvo que realizar una maniobra de emergencia durante una gira de trabajo por el municipio de Pantepec, luego de que la presencia de aves y las condiciones de visibilidad complicaran el trayecto.

El mandatario estatal informó que el incidente ocurrió mientras se trasladaba acompañado por integrantes de su gabinete de Infraestructura, Comunicación Social y Atención Ciudadana, como parte de una jornada destinada a llevar obras y servicios a comunidades alejadas de la entidad.

¿Qué pasó con el helicóptero de Eduardo Ramírez?

De acuerdo con el propio gobernador, durante el vuelo se presentó un cruce de aves en la trayectoria de la aeronave, al mismo tiempo que existían condiciones de poca visibilidad. Ante ese escenario, los pilotos decidieron modificar el rumbo para mantener la seguridad de quienes se encontraban a bordo.

Ramírez destacó la actuación de la tripulación y atribuyó a su experiencia y capacidad de respuesta que la situación pudiera resolverse sin que derivara en un accidente de mayores consecuencias.

El gobernador no reportó personas lesionadas ni proporcionó mayores detalles sobre daños a la aeronave. Su mensaje estuvo centrado en reconocer el trabajo de los pilotos y en comunicar que la maniobra permitió mantener a salvo a los pasajeros.

El mandatario explicó que su presencia en Pantepec formaba parte de su agenda habitual de trabajo en Chiapas. La visita tenía como propósito supervisar y acercar acciones de infraestructura a zonas alejadas del estado.

Tras relatar lo ocurrido, el gobernador aprovechó su mensaje para hacer una reflexión sobre la fragilidad de la vida y el paso del tiempo. Señaló que las personas suelen avanzar en sus actividades cotidianas sin reparar en la rapidez con la que transcurren los días.